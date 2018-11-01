Четверг, 1 Ноября 2018 16:38

АрмИнфо.Делегация во главе с и.о. министра обороны Армении Давидом Тонояном с рабочим визитом 31 октября отправилась в Косово.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, в состав делегации вошли руководитель миссии РА в НАТО Гагик Ованнисян, начальник управления оборонной политики Министерства обороны Левон Айвазян и другие.

Тоноян в Приштине провел встречу с командующим силами в Косово (KFOR), генералом Сальваторе Гуочи. Последний выразил благодарность Минобороны РА за добросовестную службу армянских миротворцев, вовлеченных в миротворческую миссию в Косово. В свою очередь Тоноян подчеркнул важность содействия, оказываемого командующим составом KFOR армянской миротворческой миссии.

В тот же день, и.о. главы оборонного ведомства встретился с армянским контингентом, осуществляющем миротворческую миссию в Косово. Командующий контингентом Карен Давтян доложил о функциях, возложенных на них, поставленных задачах, и затронул другие вопросы, связанных с несением службы. Тоноян осмотрел военную базу, ознакомился с условиями службы.

Армянская делегация также посетила военный аэродром "Слатина", где армянский контингент проходит службу, ознакомился с условиями и дал необходимые указания командованию.