Четверг, 1 Ноября 2018 16:37

АрмИнфо. Армения не исключает отзыва Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так, президент Армении Армен Саркисян в кулуарах встречи Основной группы Мюнхенской конференции группы по безопасности в беседе с журналистами, в частности заявил: "Учитывая, что он является представителем Республики Армения, то Армения имеет право решать в принципе, оставить своего представителя генеральным секретарем или нет. В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении. По всей видимости, Армения отзовет своего представителя обратно".

Ранее, в МИД Армении заявляли, что обсуждения по вопросу смены действующего Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются и окончательное решение еще не принято.

Напомним, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян (объявленный в розыск). 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.