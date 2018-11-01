Четверг, 1 Ноября 2018 16:33

АрмИнфо. Партия "Еркир Цирани" рассматривает шесть месяцев правления Никола Пашиняна и его формальную отставку как продолжение авторитарного режима.

Как сообщает пресс-служба партии, Пашинян в ходе своего правления не только повторил все заявление Саргсяна, но и под именем революции исказил реальность, и обеспечил полную безопасность Сержа Саргсяна.

За эти месяцы не было принято ни одного закона, который исключил бы политические и экономические монополии. Не были ограничены суперпремьерские полномочия. Не были произведены улучшения таможенного и налогового законодательства. Не был принят закон о люстрации. Не был принят конституционный избирательный закон, не был принят конституционный закон о партиях, не было возвращено право арцахцев избираться на национальных выборах, не была обеспечена возможность граждан Армении, находящихся за рубежом, участвовать в выборах, не был принят документ, подтверждающий правовые основы присутствия Вооруженных сил Армении в Арцахе. Более того, был принят коррупционный закон, который под именем пенсионных взносов позволяет фондам неизвестного происхождения вывозить равные 5-6% бюджета страны суммы за рубеж на 45 лет.

Представителей авторитарного режима Валерия Осипяна и Унана Погосяна, которые не раз нарушали права человека, назначили на руководящие должности, также были переназначены представители бывшей власти, такие как заместитель главы СНБ Арзуман Арутюнян и министр финансов Атом Джанджугазян. Советник президента Сержа Саргсяна Варужан Нерсисян был назначен послом Армении в США. Обманом назначенный Сержем Саргсяном президент Армении Армен Саркисян получил покровительство действующих властей Армении в лице Пашиняна.

Главы правовых структур таких как СНБ,ССС,СК и полиция продолжают применять те же методы, что и прежняя власть. В отношении самых крупных преступлений не было осуществлено разностороннее расследование, аресты и задержание носили избирательных характер.

Люди сидящие в тюрьме за политические гонения не были освобождены. Число убийств в ВС Армении осталось примерно таким же, что и во времена прежней власти.

Также выборы в Совет старейшин Еревана были проведены по прошлому авторитарному ИК, а премьер-министр, возглавлявший агитационную кампанию, превысив должностные полномочия и деля общественность на "черных и белых" исказил избирательный процесс в органы местного самоуправления. А месяц спустя, посредством мэра Айка Марутяна выразил благодарность Республиканской партии.

Премьер-министр также не устранил конституционных положений, которые способствуют развитию коррупции. В течении 6 месяцев правления Пашиняна наш нахиджеванский враг путем широкомасштабных инженерных работ приблизился к нам по 3 важным направлениям к шоссе Ереван-Вайк-Горис-Капан. Полицейские войска не были упразднены, и не стали войсками пограничной охраны.

Как и раньше природный газ поступал в Армению за $150 и продавался потребителям за $300. Производство и продажа электроэнергии продолжает обеспечивать производителю огромные доходы.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, прогноз экономического роста ниже, чем в 2018 году, и в 2017 году. В ходе визита Пашиняна в Араратскую область 22 сентября было сделано ложное заявление о повышении пенсий с 1 января 2019 года.

Никол Пашинян 17-го августа выступил с ложным заявлением о том, что события 1-го марта раскрыты.

Герои Армении продолжают игнорироваться властями Армении. Никол Пашинян заявлял о том, что в Армении нет олигархов, меж тем заключил договоренность с Гагиком Царукяном.

Несмотря на то, что двери <Баграмяна 26> (Резиденция бывшего президента) были открыты, однако здание продолжает функционировать как резиденция первого государственного чиновника, здание правительства Армении. Двери <Баграмяна 19> (Парламент) также открыты, однако, это не значит, что парламент принимает решения, которые на руку гражданам страны.

Вместо этого закрыты для посетителей как и прежде особняки на улицах Прошяна и Конда, которые являются домами Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна, и они охраняются многочисленными полицейскими.