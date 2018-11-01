Четверг, 1 Ноября 2018 16:31

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Минске президент Армении Армен Саркисян на "полях" встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности встретился с советником по нацбезопасности при администрации Обамы, бывшим главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймсом Джонсом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, на встрече собеседники обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности.