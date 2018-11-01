|Никол Пашинян: В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления.
|Пашинян: Пусть никто не сомневается в том, что Армения выстраивает свою внешнюю политику с опорой на свои интересы
|Католикос Армении осудил предстоящий форум ЛГБТ-христиан в Ереване и призвал согрешивших покаяться
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|Не избрав премьер-министра, парламент Армении будет распущен
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|Партия "Еркир Цирани" раскритиковала Пашиняна и заявила, что он повторяет ошибки прежних властей
|Армен Саркисян и Джеймс Джонсон обсудили вопросы глобальной безопасности
|Пашинян: В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн
|Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г считает предъявленное ему обвинение надуманным
|Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко вопрос поставок Минском вооружения Баку
|Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса
|Глава Венецианской комиссии: Прежняя армянская власть не усвоила ценности новой Конституции
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией
|На внеочередном заседании Национального Собрания рассматривается кандидатура Пашиняна на должность премьер- министра
|Никол Пашинян: Досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря
|Гагик Арутюнян: В Армении сегодня серьезный конституционный дисбаланс
|Представители партии "Сасна Црер" утверждают, что сотрудники СНБ Армении осуществляют гонения в их отношении
|Предприниматель Сильва Амбарцумян призналась в том, что дала взятку в 14 млн долларов США депутату Араму Арутюняну
|Сасун Хачатрян: Арам Арутюнян не имеет процессуального статуса в рамках дела о даче взятки
|Глава ССС Сасун Хачатрян не собирается извиняться перед Юрием Хачатуровым
|Автопарк премьер-министра Армении будет оптимизирован
|Глава ССС Армении считает факт участия вооруженных сил в событиях 1 марта 2008 года более чем обоснованным
|СCC Армении не намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения генералу Манвелу Григоряну
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|Заключенные в Армении получат больше времени для свиданий с родными
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|Гагик Арутюнян: Последние революционные процессы в Армении свидетельствуют о реальном дефиците конституционализма в стране
|Парламент Армении единогласно принял проект закона "Об объявлении амнистии"
|Демонстранты, выступающие за отставку Католикоса, пытались проникнуть в здание его канцелярии
|Правительство Армении гарантирует проведение выборов, результаты которых не могут быть поставлены под сомнение
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|Парламент Армении во второй раз рассмотрит вопрос об избрании премьер- министра стран.
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|Глава делегации Евросоюза в Армении выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса
|Свитальски: Мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами
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АрмИнфо. В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян.
При этом, как заметил Пашинян, следственные органы очень загружены и работают на грани своих возможностей. "Именно этим обусловлен несколько замедлившийся процесс восстановления нанесенного ущерба государству",- объяснил он.
Пашинян особо остановился на злоупотреблениях в ходе реализации проекта "Север-Юг". По его словам, большие нарушения были выявлены во время строительства "Транш-1". "Пока выявленные нарушения не будут скорректированы, злоупотребления устранены, строительство не возобновится. Между тем, такие моменты влияют на экономические показатели страны",- объяснил Пашинян.
По его словам, борьба с коррупцией привела к тому, что значительно сократилось выполнение расходной части бюджета.
|Никол Пашинян: В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления.
|Пашинян: Пусть никто не сомневается в том, что Армения выстраивает свою внешнюю политику с опорой на свои интересы
|Католикос Армении осудил предстоящий форум ЛГБТ-христиан в Ереване и призвал согрешивших покаяться
|Пашинян распорядился о проведении проверок в основанной и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна компании
|Не избрав премьер-министра, парламент Армении будет распущен
|Алиев обсудил с Минскими посредниками текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тоноян посетил армянских миротворцев в Косово
|Армен Саркисян: По всей видимости, Армения отзовет Юрия Хачатурова с должности главы ОДКБ
|Партия "Еркир Цирани" раскритиковала Пашиняна и заявила, что он повторяет ошибки прежних властей
|Армен Саркисян и Джеймс Джонсон обсудили вопросы глобальной безопасности
|Пашинян: В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн
|Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г считает предъявленное ему обвинение надуманным
|Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко вопрос поставок Минском вооружения Баку
|Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса
|Глава Венецианской комиссии: Прежняя армянская власть не усвоила ценности новой Конституции
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией
|На внеочередном заседании Национального Собрания рассматривается кандидатура Пашиняна на должность премьер- министра
|Никол Пашинян: Досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря
|Гагик Арутюнян: В Армении сегодня серьезный конституционный дисбаланс
|Представители партии "Сасна Црер" утверждают, что сотрудники СНБ Армении осуществляют гонения в их отношении
|Предприниматель Сильва Амбарцумян призналась в том, что дала взятку в 14 млн долларов США депутату Араму Арутюняну
|Сасун Хачатрян: Арам Арутюнян не имеет процессуального статуса в рамках дела о даче взятки
|Глава ССС Сасун Хачатрян не собирается извиняться перед Юрием Хачатуровым
|Автопарк премьер-министра Армении будет оптимизирован
|Глава ССС Армении считает факт участия вооруженных сил в событиях 1 марта 2008 года более чем обоснованным
|СCC Армении не намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения генералу Манвелу Григоряну
|Судьи в Армении получат табельное оружие
|Заключенные в Армении получат больше времени для свиданий с родными
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О репрессированных"
|Гагик Арутюнян: Последние революционные процессы в Армении свидетельствуют о реальном дефиците конституционализма в стране
|Парламент Армении единогласно принял проект закона "Об объявлении амнистии"
|Демонстранты, выступающие за отставку Католикоса, пытались проникнуть в здание его канцелярии
|Правительство Армении гарантирует проведение выборов, результаты которых не могут быть поставлены под сомнение
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|Парламент Армении во второй раз рассмотрит вопрос об избрании премьер- министра стран.
|Президент Армении в Минске принял участие в круглом столе, посвященном отношениям по линии Восток-Запад
|За фальсификацию доказательств по делу о 1 марта предъявлено обвинение бывшему руководителю следственной группы и эксперту-криминалисту
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|В Баку продолжается истерия в связи с визитами представителей зарубежных государств в Арцах: Бельгийские депутаты будут объявлены persona non grata
|Армен Саркисян назначил Ашота Смбатяна послом Армении в Лихтенштейне
|Представитель ЮНИСЕФ в Армении: возможно за последнее 10-летие и были предприняты шаги по сокращению бедности, но их явно было недостаточно
|Иван Телегин: Мы предлагаем широкую линейку вкладов, предназначенных для разных категорий населения
|Beeline модернизировал фиксированную инфраструктуру в Степанаване с доступом в высокоскоростной Интернет
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили важность совершенствования и развития экономического сотрудничества между Арменией и Россией
|Армен Ашотян: Южный Кавказ не представляет отдельной ценности для Соединенных Штатов
|"Ростелеком Армения" постоянно пополняет TV-пакет новыми каналами и передачами
|Глава МИД НКР указал посредникам на необходимость пересмотра некоторых подходов, связанных с переговорным процессом по Карабаху
|Армен Ашотян: Заключительное заявление, принятое после заседания комитета ЕС-РА, затрагивает важнейшие внутренние и внешние вопросы
|КГД рапортует: Раскрыта группа, занимающаяся продажей наркотиков с помощью сети Интернет
|Свитальски: Никто не может обязать стороны карабахского конфликта к тому или иному варианту решения проблемы
|Глава делегации Евросоюза в Армении выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса
|Свитальски: Мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона об объявлении амнистии
|Манэ Тандилян: Армения нацелена на ежегодное сокращение бедности в 0,5% и более
|Депутат: Правоохранительные органы Армении должны принять все меры, чтобы предотвратить рост преступности после амнистии
|Gallup: Армения должна сама обеспечить собственную безопасность, считают 40% армянских респондентов
|Плановый мониторинг ОБСЕ на участке дороги Акна-Гиндарх прошел без инцидентов
|В Армении 80.1% респондентов считают: действия Полиции, СНБ и СК направлены на установление законности в стране
|Артак Зейналян намерен в неделю раз оповещать общественность страны о процессе амнистии
|Президент Арцаха принял делегацию парламента Бельгии
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