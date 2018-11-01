Четверг, 1 Ноября 2018 16:29

АрмИнфо. В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян.

При этом, как заметил Пашинян, следственные органы очень загружены и работают на грани своих возможностей. "Именно этим обусловлен несколько замедлившийся процесс восстановления нанесенного ущерба государству",- объяснил он.

Пашинян особо остановился на злоупотреблениях в ходе реализации проекта "Север-Юг". По его словам, большие нарушения были выявлены во время строительства "Транш-1". "Пока выявленные нарушения не будут скорректированы, злоупотребления устранены, строительство не возобновится. Между тем, такие моменты влияют на экономические показатели страны",- объяснил Пашинян.

По его словам, борьба с коррупцией привела к тому, что значительно сократилось выполнение расходной части бюджета.