Четверг, 1 Ноября 2018 16:25

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что вопрос поставок Минском вооружения в Азербайджан был в повестке его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы обсуждали все и вся. Что касается решения Беларуси продавать оружие той или другой стране - давайте оставим это. У нас был очень дружеский и конфиденциальный разговор. Мы обсуждали все и вся, еще и тот факт, что Беларусь действительно является фактором стабильности в регионе", - сказал Саркисян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг в Минске, передает tut.by.

При этом он добавил, что на встрече с Лукашенко, обсудил многие вопросы, связанные с отношениями между Беларусью и Арменией: экономические задачи, которые стоят перед странами, развитие сотрудничества в области других цифровых технологий, биотехнологий.

Президент Армении также назвал Минск площадкой для решения всех конфликтов в регионе и выразил надежду, что по окончании конфликта документы по статусу Нагорного Карабаха будут подписаны в белорусской столице. "Слово "Минск" становится международным брендом, который связан со стабильностью и миром. И не зря организация, которая занимается вопросом решения конфликта Нагорного Карабаха, называется "Минская группа". Я мечтаю, что будет такой день, когда окончательное решение Карабахского конфликта и статус Нагорного Карабаха будет решен и документы об этом будут подписаны в этом прекрасном городе - Минске", - сказал Саркисян.

Напомним, что в июне 2018 года стало известно о поставках Беларусью Азербайджану РСЗО "Полонез" и LORA. Азербайджанским СМИ рассказали, что они были представлены президенту АР Ильхаму Алиеву в ходе открытия очередной военной части. Данные действия дружественной Беларуси вызвали негативную реакцию в Армении.

Отметим, что РСЗО "Полонез" считается аналогом известного российского "Искандера". "Полонез" за минуту может выпустить 8 управляемых высокоточных ракет. Их отклонение от цели не превышает плюс-минус 30 метров на дальности до 300 километров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации. Одним залпом батарея "Полонезов" может накрыть территорию площадью более 100 гектаров. Выполненный на шасси МЗКТ- 7930 с колесной формулой 8 на 8, комплекс очень мобилен - колесное шасси со всеми ведущими колесами позволяет развивать скорость до 70 километров в час.

Ранее, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Азербайджан закупил у Белоруссии вооружения на общую сумму 170 млн долларов США. СМИ сообщали, что между Азербайджаном и Белоруссией состоялась сделка о закупке реактивной системы залпового огня "Полонез". Азербайджанская сторона заплатила аванс за поставки реактивной системы.