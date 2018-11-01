Четверг, 1 Ноября 2018 14:54

АрмИнфо.Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса.

Так, 1 ноября на полях международной конференции "Конституционализм нового тысячелетия" в беседе с журналистами глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио коснувшись изменений в ИК Армении, которые не были утверждены парламентом, констатировал, что в них был ряд положительных положений, направленных на реформирование кодекса. Он напомнил, что Венецианская комиссия не успела изучить изменения, однако он лично выступил с заявлением относительно внесения изменений в ИК.

Вместе с тем Букиккио констатировал, что Венецианская комиссия неоднократно подчеркивала необходимость внесения изменений в ИК за год до выборов. "Моя позиция заключается в том, что для того, чтобы мы приветствовали процессы, все должно быть сделано в надлежащие сроки, но мы также учитываем и особую ситуацию, сложившуюся в Армении и требующую прояснения", - сказал Букиккио.

Вместе с тем он выразил убеждение, что выборы прояснят ситуацию, и если временное правительство победит на выборах, получит стабильное большинство в парламенте, то сможет успешно управлять страной и реализовывать запланированные шаги. "Вчера я провел встречу с властями Армении. И мое впечатление таково, что новые власти привержены изменить ситуацию в стране, предпринять все необходимые шаги для обеспечения изменений расстановки сил во многих областях, изменить Избирательный кодекс. И после выборов, предложенные изменения, которые не были приняты парламентом, вновь будут обсуждены", - сказал он, и в этом контексте посоветовал властям страны сделать это открыто и прозрачно, при диалоге со всеми политическими силами Армении.

Он также выразил готовность содействовать Армении в разработчике лучшего ИК, однако, по его словам, и правительству предстоит многое сделать, в том числе и по части закона о политических партиях, решения экономических проблем и реализации иных реформ.

Букиккио также считает, что ничего страшного не произойдет, если выборы пройдут по действующему ИК, так как парламент независимый орган, и если принял такое решение, значит нужно его соблюдать.