Четверг, 1 Ноября 2018 14:39

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (ВК РЭК) заключили кредитный договор о финансировании инвестиционной программы ВК РЭК на 2019–2023 годы. Документ подписали руководитель проектного блока 1 ЕАБР Всеволод Смаков и председатель Правления АО «ВК РЭК» Ерлан Киркинбаев.

Инвестиции будут направлены на модернизацию и реконструкцию действующих активов, вспомогательного оборудования, систем управления и защиты ВК РЭК. Участие ЕАБР планируется в финансировании 6 подпроектов, в размере 11,9 млрд тенге, направленных на строительство и модернизацию электрических подстанций, строительство воздушных линий, а также внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии.

Строительство подстанций и воздушных линий позволит решить проблему с износом существующих подстанций, улучшить структуру энергосистемы, повысить надежность и безопасность, снизить уровень технических потерь, увеличить выдачу мощностей для подключения новых абонентов.

В рамках реализации Проекта будут обеспечены электроэнергией социально значимые объекты г. Семей, созданы условия для развития малого и среднего бизнеса и формирования рабочих мест на курортном побережье озера Алаколь, снижения электрических нагрузок и бесперебойного обеспечения электроэнергией Восточного региона Республики Казахстан, уменьшения технических потерь за счет внедрения нового оборудования и систем учета.

«Проект соответствует миссии Банка. Его реализация способствует повышению энергоэффективности экономики, улучшениюкачества услуг энергоснабжения, повышению энергетической безопасности», — отметил руководитель проектного блока Евразийского банка развития Всеволод Смаков.

В качестве основных поставщиков оборудования рассматриваются компании Республики Казахстан, Российской Федерации, а также стран Европы.

В мае 2018 года ЕАБР и ВК РЭК, в рамках АЭФ - 2018 подписали Меморандум о взаимопонимании с целью развития стратегического партнерства и дальнейшего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию проектов в сфере энергетики.