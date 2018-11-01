Четверг, 1 Ноября 2018 14:26

АрмИнфо.Армения ценится за то, что она открыта для работы с международным сообществом. Об этом 1 ноября в ходе приветственной речи на международной конференции "Конституционализм нового тысячелетия" заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Он напомнил, что Венецианская Комиссия работала с Арменией с начала открытия Международного аналитического центра, и подчеркнул важность следованию букве и духу Конституции.

По его словам, конституция может гарантировать индивидуальные права и стать основой демократического порядка государств только в рамках тех ценностей, которые в ней закреплены, разделяются обществом и воспринимаются политической элитой. Букиккио подчеркнул, что при конституционализме не может быть безграничной власти.

В этой связи он констатировал, что большинство государств Центральной и Восточной Европы приняли новые демократические Конституции, однако не везде они действуют в полной мере из-за отсутствия политической воли.

В этой связи он заметил, что Армения, после развала СССР приняла новую конституцию, и судебная власть приложила усилия для формирования в стране новой конституционной культуры. Он напомнил, что Венецианская комиссия консультировала Армению в 2005 и 2015 гг, при внесении изменений в Конституцию страны. "В 2015 году Армения приняла новую Конституцию, нам казалось одну из лучших в Европе. Однако, несмотря на эту очень хорошую конституцию, граждане были явно не удовлетворены ситуацией в стране, что привело к "бархатной революции", - отметил он.

При этом он задался вопросом, означает ли это, что положительная оценка Венецианской комиссии конституции была неправильной. "Я думаю, что нет. Проблема заключается в том, что действующая власть не усвоила ценностей новой Конституции и считала ее тактическим инструментом для поддержания своей власти", - выразил убеждение Букиккио. Однако, по его словам, армянский народ оказался более мудрым, и посредством мирных демонстраций, путем "бархатной революции" сменил власть.

Вместе с тем глава Венецианской комиссии выразил убеждение, что общественный консенсус относительно мирной смены власти положительно

повлияет на будущее Армении. При этом, он считает, что новые власти, которые будут избраны в декабре текущего года, будут действовать не только согласно слову, но и духу новой конституции. Однако, по словам главы Венецианской комиссии, это вовсе не означает, что работа завершена и Армения будет процветающей демократической страной без серьезных проблем, так как потребуется осуществить большие реформы.

Вместе с тем Букиккио заметил, что основная идея Конституции заключается в том, что власть не безгранична. По его словам, если государственная власть монополизирована - это приводит к коррупционным проявлениям, несвободным электоральным процессам, ограничению возможностей гражданского общества, отсутствию верховенства закона. "И первыми жертвами в подобных случаях становятся Конституционные суды, и необходимо сделать всё, чтобы обеспечивать их независимость, и не позволить подточить их самостоятельность. И новые власти должны укреплять не только достигнутое, но и способствовать укреплению в стране конституционной культуры", - резюмировал глава Венецианской комиссии.