Четверг, 1 Ноября 2018 14:23

АрмИнфо.Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией. Об этом 1 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, не надо эту позицию увязывать с процессом международного признания геноцида армян, который для Еревана является

вопросом национальной и международной безопасности, поскольку направлен на предотвращение новых геноцидов. Со стороны Армении

границы с Турцией открыты, они открыты со стороны самой Турции, увязывающей разблокирование границ с решением карабахского конфликта в пользу Азербайджана. "Это ошибочная политика, нельзя путем угроз выставлять какие-то требования", - заявил и.о. премьер-министра, добавив, что такая позиция приводит к еще большему сплочению армянского и арцахского обществ.

Никол Пашинян напомнил, что недавно встретился с известным дипломатом (по всей видимости, с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном - ред), в ходе которого обсуждался вопрос закрытых границ. "Есть две дороги, одна из которых - полузакрытая, которая может закрыться по причине санкций со стороны США. Армяно-грузинская граница может быть закрыта по климатическим условиям или по геополитическим причинам. По сути, Армения является островом", - отметил Никол Пашинян в ходе встречи с дипломатом.