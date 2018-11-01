Четверг, 1 Ноября 2018 14:22

АрмИнфо.Парламент Армении 1 ноября провел внеочередное заседание, на котором рассматривает кандидатуру Никола Пашиняна в связи выдвижением последнего на пост премьер-министра Армении.

Отметим, что Пашинян является единственным кандидатом. Однако, он призвал не избирать его в качестве премьера, так как данное выдвижение носит чисто формальный характер. Кандидат на должность премьера уже выступил со структурной речью, в которой затронул все основные проблемные аспекты экономики Армении. На данный момент Пашинян отвечает он вопросы журналистов.

Сегодня в 15:00 состоится голосование по его кандидатуре. Напомним, если сегодня премьер во второй раз не будет избран, парламент будет распущен силой закона. По словам Пашиняна, досрочные выборы в парламент состоятся 9-10 декабря.