Четверг, 1 Ноября 2018 14:09

АрмИнфо. «Уровень культурного обмена и гуманитарного сотрудничества, так же как и уровень экономических и торговых связей, оставляет желать лучшего. По моему мнению, надо начинать с маленьких шагов в этом направлении, чтобы сдвинуть его с мертвой точки». Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Армения Болота Отунбаева гендиректору ИА АрмИнфо Эммануилу Мкртчяну. Интервью приурочено к 25 летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Армения

Болот Исакович, в первую очередь разрешите поздравить Вас с назначением с 11 июня сего года на должность Посла Кыргызской Республики в Республике Армения по совместительству и задать первый традиционный вопрос: Как Вы оцениваете межгосударственные отношения между КР и РА с точки зрения наличия между странами договорно-правовой базы и возможностей расширения на ее основе всего спектра межгосударственных контактов?

Спасибо за поздравления, как Вы отметили 11 июня т.г. Президентом Кыргызской Республики С.Жээнбековым издан Указ о моем назначении Послом в Армении. 3 ноября т.г. состоится Вручение Верительных грамот Президенту Армении А.Саркисяну. В связи с назначением, в моей стране связывают надежду на активизацию кыргызско-армянских двусторонних отношений. В этой связи, хочу выразить уверенность, что двустороннее сотрудничество, к сожалению, не соответствующее имеющемуся потенциалу двух дружественных государств, имеющих много общего в своем развитии, в один и тот же исторический отрезок времени вставших на путь парламентской демократии, будет впредь расширяться и углубляться во благо двух народов.

Касаясь договорно-правовой базы следует отметить, что по итогам встречи Президента Кыргызстана С.Жээнбекова с Премьер-министром Армении Н.Пашиняном в г.Сочи 14 мая 2018 г., в рамках участия в работе Саммита ЕАЭС, принято решение о проведении инвентаризации договорно-правовой базы между Кыргызской Республикой и Республикой Армения. Юристы-международники двух государств уже работают в данном направлении и обговаривают конкретные даты проведения инвентаризации. Тем не менее, созданная за годы дипломатических отношений, 25-летний юбилей установления которых мы отмечаем в этом году, , а также 3 протокола, охватывающих различные области двустороннего сотрудничества. Вместе с тем, учитывая, что многие соглашения были документами «первой волны», во многом носят общий характер и нуждаются в конкретизации, в двусторонней повестке дня встает вопрос об их содержательном наполнении, создании действенного механизма по осуществлению контроля за их реализацией.

Будучи членами СНГ и ЕАЭС, достаточен ли, по Вашему мнению, уровень взаимодействия двух стран на международных площадках с точки зрения межгосударственных консультаций и выработки единого подхода к международным глобальным вопросам.

Могу отметить, что между Кыргызстаном и Арменией налажен определенный уровень взаимодействия и контактов по актуальным вопросам сотрудничества в рамках такой крупной международной организации на постсоветском пространстве как Содружество Независимых Государств. Более того, одновременно, Кыргызстан и Армения являются полноправными государствами-членами Евразийского экономического союза, объединения с глубокой формой экономической интеграции, где также с уверенностью могу констатировать о наличии динамики в кыргызско-армянском сотрудничестве по спектру вопросов евразийской интеграции и международной повестки дня. Одним из безусловных преимуществ для двух стран стало улучшение условий пребывания граждан на рынке труда Союза, поскольку членство в ЕАЭС предусматривает создание благоприятных условий трудящимся, упрощенную процедуру трудоустройства, улучшение социальных условий. Между тем, процесс адаптации Кыргызстана и Армении, на мой взгляд, к условиям ЕАЭС остается нелегким. Не секрет, что страны до сих пор сталкиваются с барьерами в вопросах обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке Союза. Следует отметить, что эти проблемные вопросы находятся в поле зрения наднационального института Союза – Евразийской Экономической Комиссии и постоянно обсуждаются на различных уровнях органов управления ЕАЭС. Уверен, что интеграционные процессы на евразийской территории создадут серьезные предпосылки для развития экономики как Кыргызстана, так и наших стратегических союзников, и партнеров, а имеющиеся проблемы будут решены с учетом национальных и общих интересов Союза. Какова точка зрения официального Бишкека по вопросу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта с учетом наличия близких отношений Кыргызской Республики с Азербайджаном и Турцией, опирающихся в своей политике, в основном, на международный принцип нерушимости границ и фактически игнорирующих другой важнейший принцип международного права - права наций на самоопределение – как одного из основополагающих принципов сложившейся послевоенной международной системы коллективной безопасности? Кыргызстан строго придерживается приверженности разрешения Нагорно-Карабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе, составляющих единое целое, принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Хочу подчеркнуть, что именно в г.Бишкеке в мае 1994 года был подписан Протокол о прекращении вооруженного противоборства, который действует до сих пор.

Поэтому основываясь на историческом опыте подписания Бишкекского протокола от 3 мая 1994 г., Кыргызская Республика всегда выступала и выступает за выработку конструктивных предложений для поиска путей разрешения споров и в любое время готова оказать в этом свое политическое содействие.

Как Вы оцениваете потенциал торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Кыргызстаном с учетом довольно низкой базы, существующей на сегодняшний день? Согласно армянской статистике, торговый оборот между двумя странами в январе – августе составил всего 555,6 тыс. долларов США, с годовым ростом на 14,4%. При этом экспорт армянских товаров в Кыргызстан составил 394,6 тыс. долларов (годовой спад 18,3%), а импорт кыргызских товаров в Армению – 161 тыс. долларов. Но при этом рост импорта в Армению возрос чрезвычайно высоко - в 53,7 раза. За счет чего? И считаете ли Вы, что с вхождением наших двух стран в Евразийский Экономический Союз, возможности взаимной торговли между странами могут значительно возрасти?

Учитывая, что вопросы интеграции в настоящее время очень актуальны, хотелось бы отметить, что условия участия Кыргызской и Армянской Сторон в ЕАЭС в целом, схожи. Вступая в Союз, страны имели стремление полноценно использовать экономические эффекты и преимущества 180 млн. емкого единого экономического рынка Союза. Возможно, это и является одним из объяснений «выправления» торгового оборота между странами. Общий рынок ЕАЭС наглядно показал, какие позиции импорта более необходимы на сегодняшний день, а от какого экспорта можно пока воздержаться. Это мы и наблюдаем на примере Армении, экспорт уменьшился, а импорт из Кыргызстана наоборот возрос, что для нашей страны, вступившей в ЕАЭС после Армении, явилось одним из плюсов от участия в данном интеграционном объединении. К несомненным плюсам интеграции, которые получили страны, можно также отнести важные для любого государства меры экономической политики – обеспечение свободного передвижения товаров, услуг, капитала, а также возможность беспрепятственного выхода товаров на рынки стран Евразийского экономического союза. К примеру, для Кыргызстана это, прежде всего, продукция агропромышленного комплекса, текстильно-швейная индустрия и перерабатывающая промышленность. Поэтому я считаю, что в связи с вступлением наших стран в ЕАЭС, возможности взаимной торговли могут в разы возрасти.

Основное препятствие к усилению торгово-экономического сотрудничества – отсутствие эффективных логистических каналов. При каких условиях, на Ваш взгляд, эти препятствия возможно будет сгладить для снижения транспортных издержек. Не считаете ли Вы, что препятствием является также отсутствие контактов между бизнессменами двух стран. И может ли быть решением этой проблемы успешная реализация китайской стратегии «один пояс – один путь»?

В своем вопросе Вы затронули, можно сказать, краеугольный камень торгово-экономического сотрудничества - проблемы логистики и транспортных коридоров. Как всем нам хорошо известно, самый дешевый транспорт это морской, учитывая географические особенности наших стран, то этот вариант отпадает сам собой. На сегодняшний день, чтобы одна двадцатитонная фура доставила товар из Бишкека в Ереван, или наоборот, предприниматель должен заплатить от 7 до 8 тысяч долларов США. Авиаперевозки еще дороже. Остается только один вариант - осуществление грузоперевозок железной дорогой. В этой связи, назрела необходимость строительства новых и реконструкции существующих железных дорог. И в этом смысле китайская стратегия «один пояс – один путь» в смысле создания «нового шелкового пути» может сослужить свою добрую службу. Создание новых евразийских железнодорожных магистралей в рамках «экономической политики нового шелкового пути» и модернизация старых на постсоветском пространстве бесспорно поможет укрепить транспортные позиции ЕАЭС.

Не считаете ли Вы что уровень культурного обмена и гуманитарного сотрудничества между нашими странами очень далек от желаемого. Какие шаги надо предпринять, чтобы сдвинуть эту область, фактически, с мертвой точки?

Да соглашусь, уровень культурного обмена и гуманитарного сотрудничества, так же как и уровень экономических и торговых связей оставляет желать лучшего. По моему мнению, надо начинать с маленьких шагов в этом направлении, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. В этом контексте очень важным, на мой взгляд, является укрепление связей между научными и образовательными центрами двух стран. В частности, обмен опытом между Национальными академиями наук, университетами, институтами, исследовательскими организациями и др. Весьма значительна в этом плане роль культурных связей. Как вам известно, текущий год является юбилейным годом 90-летия выдающегося кыргызского и советского писателя и мыслителя Ч.Айтматова. В числе памятных юбилейных мероприятий можно отметить возрождение проведенного в начале октября т.г. Иссык-кульского форума, в работе которого, к слову, смогли также принять участие армянские писатели и драматурги. Как видите, творчество нашего прославленного прозаика способствует усилению культурного обмена между нашими странами.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с успешным проведением в октябре т.г. в г.Ереване Саммита Франкофонии. Здесь тоже нашим деятелям культуры есть над чем совместно поработать. Дело в том, что в Кыргызстане очень сильны позиции французского языка, Кыргызстан мог бы явиться неким форпостом франкофонии в Центральной Азии. И в этом смысле Армения могла бы поделиться с нами своим опытом.

Как Вы полагаете, с учетом вхождения наших стран в единое экономическое пространство, не пора ли укрепить наши связи посредством создания непосредственно в двух странах диппредставительств, консульств или, как минимум, института торговых атташе?

Настанет тот день, когда мы обязательно к этому придем. Вопрос открытия диппредставительств в другой стране - это, прежде всего, прерогатива самой страны, данному процессу должен сопутствовать целый ряд факторов, таких, как уровень взаимоотношений между странами, наличие общих интересов, а также возможно одним из основных факторов является финансовая сторона вопроса. Содержание посольств и консульств всегда сопряжено с существенными затратами государства. Конечно же эти затраты в итоге осуществляются за счет налогоплательщиков, которые резонно могут и должны задаться вопросом, насколько обосновано наличие того или иного диппредставительства. К сожалению, сегодня Кыргызстан, впрочем, как и Армения пока не могут констатировать факт высокого уровня благосостояния и открытие в ближайшем будущем их диппредставительств в Ереване и Бишкеке представляются маловероятным, поэтому важную роль в активизации двусторонних отношений на данном этапе может сыграть использование сторонами института Почетных консулов. Несмотря ни на что, я твердо убежден, что двустороннее сотрудничество между двумя дружественными странами будет активно развиваться на благо наших народов, и я как Посол Кыргызстана в Армении приложу для этого все усилия.