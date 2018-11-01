Четверг, 1 Ноября 2018 14:05

АрмИнфо.Досрочные парламентские выборы состоятся 9 декабря. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Я думаю, сегодня президент подпишет соответствующий указ", - подчеркнул Пашинян, добавив, что по данному вопросу есть предварительное соглашение. "Эти выборы не предназначены для партии "Гражданский договор", выборы предназначены для жителей страны и решение будут принимать граждане Армении", - подчеркнул Пашинян, отвечая на вопрос журналистов, будут ли выборы проведены по старому Избирательному кодексу и рейтинговой системе.

"Я конечно же озабочен этим фактом, и думаю, что выборы по

предложенному нами Избирательному кодексу были бы более политическими

и дали бы возможность более широкому кругу политических сил. Но я

думаю, мы имеем все возможности обеспечить прозрачные и свободные

выборы", - отметил и.о. премьер-министра, приведя в качестве примера успешные и свободные выборы в Совет старейшин Еревана, которые также прошли по старому ИК.

Никол Пашинян не станет выдвигаться по рейтинговой системе. "Я буду всереспубликанским кандидатом", - отметил он. На вопрос будут ли в списке партии "Гражданский договор" собственники и бизнесмены Пашинян заявил: "Пусть собственники занимаются своей собственностью".