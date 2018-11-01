Четверг, 1 Ноября 2018 13:56

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы в Армении неизбежны, заявил 1 ноября на "полях" международной конференции "Конституционализм нового тысячелетия" в беседе с журналистами председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян.

На уточнение, насколько они необходимы с точки зрения Конституции, председатель Высшего судебного совета выразил убеждение, что они необходимы с точки зрения будущего государства, его развития, восстановления конституционного баланса.

Коснувшись механизма роспуска парламента, Арутюнян констатировал, что это процесс, который протекает в рамках процедур, предусмотренных Конституцией Армении. "Процесс мог быть осуществлен этим путем, могло бы не быть выдвижения и таким путем парламент был бы распущен. Выбор зависит от политической воли политических сил. Со стороны нельзя давать оценку", - выразил убеждение Арутюнян.

На уточнение есть ли сегодня в Армении конституционный кризис, глава Высшего судебного совета констатировал, что есть серьезный конституционный дисбаланс. "Дисбаланс в том, что в парламентской форме госуправления должно быть обеспеченно стабильное большинство, и если оно не обеспечено в первом туре выборов, назначается второй тур, если и в ходе него не обеспечивается стабильное большинство, назначаются новые выборы. Если не формируется стабильное большинство, то происходит серьезный конституционный дисбаланс. Если баланс нарушен, то он может привести к конституционному кризису. То есть, если невозможно гарантировать внутри Национального Собрания стабильное большинство, то становится неизбежным проведение внеочередных выборов", - отметил Арутюнян.

Он указал на то, что в Конституции для внесения изменений по ряду вопросов полномочия возлагаются на парламент, а по некоторым назначается референдум. Арутюнян заметил, что это сделано с целью облегчения законных выходов из подобных ситуаций. "Новый парламент или правительство могут инициировать, или при наличии 15 тыс. голосов, внести изменения в ст.92 и добавить положение о том, что если ситуация сложилась так, что невозможно обеспечить стабильное большинство в парламенте, то он должен быть распушен силой закона", - сказал Арутюнян, добавив, что дисбаланс будет продолжаться до формирования стабильного большинства в парламенте.