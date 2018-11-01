Четверг, 1 Ноября 2018 13:56

АрмИнфо.СНБ Армении продолжает работать в качестве инструмента по политическому преследованию в отношении партии "Сасна Црер". Об говорится в заявлении партии.

"Несколько недель назад мы расценили попытки препятствовать общению представителей партии с жителями городов Мартуни, Гюмри и Ванадзор как местный произвол, однако, когда данные действия стали повторятся, стало очевидным, что все это координируется из единого центра",- говорится в заявлении партии.

В заявлении отмечается, что перед встречей представителей партии с жителями города Артик сотрудники местного СНБ стали уточнять содержание этих встреч, следить за их ходом, сидя в машинах. "Была также предпринята попытка внедрить "своего человека" в партию, однако она провалилась. Кроме того заместитель начальника Ахурьянского регионального отделения Артур Геворкян подходил к сторонникам партии и призывал их держаться подальше от представителей "Сасна Црер". Граждане также рассказали, что он посещал сторонников партии на работе и пытался оказать на них давление. И наконец, 31 октября из полиции Армении позвонили в офис "Сасна Црер" и попытались разузнать о состоянии дел партии, когда же ее члены попытались уточнить, почему им задаются подобные вопросы, сотрудники полиции дали невнятное объяснение. Примерно такие же действия осуществляли и сотрудники СНБ города Иджевана, вызывали представителей партии на беседу и пытались оказать на них психологическое воздействие. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда сотрудники полиции или люди в гражданском следили за членами партии. Все это свидетельствует о том, что гонения в отношении партии имеют глубокие корни. Мы призываем и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна предпринять необходимые меры для прекращения гонений в отношении партии "Сасна Црер". Также призываем наказать всех виновных для защиты прав и свобод граждан страны и политических институтов",- говорится в заявлении