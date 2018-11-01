Четверг, 1 Ноября 2018 13:54

АрмИнфо.Предприниматель Сильва Амбарцумян заявила, что в 2008 году дал взятку в 14 млн долларов США бывшему министру охраны природы Араму Арутюняну, а ныне депутату Национального Собрания от РПА с тем, чтобы получить лицензию на эксплуатацию рудника. Об этом рассказала Арутюнян в эфире "Радио Азатутюн" (Свобода- ред.).

Как отметила Амбарцумян 8 млн долларов она перевела на счет Арутюняна в Дубае, а оставшиеся 6 млн по частям наличными передала через Сурена Авакяна. По словам предпринимателя, после дачи взятки она получила лицензию, которая спустя некоторое время была аннулирована. Арутюнян обещал, что отдаст вместо денег Амбарцумян недвижимость, но не сдержал своего слова. "После этого я подала заявление в Главное управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью",

- подчеркнула Амбарцуямн.

Предприниматель заявила, что взятку она перечисляла на счет гражданки Аракс Диланян, которая в свою очередь переводила деньги на счета трех граждан Армении в Дубае.

Отметим, что после того, как 24 октября и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил о том, что один из депутатов подозревается в получении крупномасштабных взяток, в прессе стало циркулировать имя Арама Арутюняна. Пашинян также отмечал, что ожидается официальный документ из МИД-а одной из стран. Сильва Амбарцумян по этому поводу заявила, что для доведения дела до конца вскоре они получат из Дубая документ, касающийся трех указанных граждан.

На вопрос признает ли Амбарцумян то, что выданная ею взятка является уголовно наказуемым делом, последняя заявила, что в 2008 году такого закона не было. Женщина также отметила, что если бы не революция, это дело не было бы раскрыто. Она также заявила, что ранее это дело было прекращено по распоряжению аппарата президента.

Отметим, что 24 октября и.о. премьер-министра Никол Пашинян в парламенте Армении заявил, что в ближайшее время будет раскрыт самый крупный случай взяточничества в истории Третьей республики, добавив, что речь идет о деле, связанном с одним из депутатов. Он отметил, что данное преступление доказано и сейчас ожидается официальный документ, после чего будет инициирован арест данного депутата. По словам и. о. премьер-министра, раскрытие этого дела потянет за собой и некоторых других высокопоставленных чиновников.