Четверг, 1 Ноября 2018 13:50

АрмИнфо. Экс-министр охраны природы, депутат от фракции Республиканской партии Арам Арутюнян (известный в народе под кличкой "Булки Арам") не имеет процессуального статуса в рамках дела о даче взятки предпринимателем Сильвой Амбарцумян с целью получения лицензии на эксплуатацию рудников в 2008 году.

По словам Хачатряна, уголовное дело находится в производстве ССС. Однако несмотря на муссируемые в СМИ слухи, фигурантом данного дела Арам Арутюнян не является. "Он не имеет какого-либо процессуального статуса в рамках дела", - заявил Хачатрян.

Напомним, что недавно и.о. премьер-министра Никол Пашинян анонсировал громкое коррупционное разоблачение, которое связано с одним из депутатов. Имя депутата он не стал называть, сказав лишь, что речь идет о самом масштабном коррупционном проявлении в истории независимой Армении.

Между тем, накануне в интервью радио "Азатутюн" предприниматель Сильва Амбарцумян заявила, что с целью получения лицензии на эксплуатацию рудников в 2008 году она дала взятку в размере 14 млн долларов США тогдашнему министру охраны природы, депутату Национального Собрания от Республиканской партии Армении (РПА) Араму Арутюняну. <Я перечислила 8 миллионов долларов на представленный им счет в Дубае, и 6 миллионов наличными по частям передала через Сурена Авакяна. С Арамом Арутюняном я общалась в 2007 году и купила у него три компании. Затем, когда я упомянула названия рудников, он мне сказал, что такой-то человек дает такую-то сумму, такой-то человек предложил такую-то сумму, я сказала - назови свою окончательную сумму, и он сказал: 14 миллионов. Он дал номер банковского счета Аракс Диланян и я 2 февраля 2008 года перечислила эту сумму>, - рассказала Амбарцумян.

Она заявила, что после дачи взятки получила лицензию, но спустя короткое время без объяснения причин та была аннулирована. По словам бизнес-вуман, когда она потребовала от Арама Арутюняна вернуть деньги, последний обещал взамен недвижимость, а затем и этого не сделал. <Я сказала: о чем ты думаешь? Он ответил: что хочешь, то и делай, мне нечего тебе дать: После этой встречи я сразу же пошла в 6-е управление Полиции, подала заявление>, - добавила предприниматель.

Амбарцумян рассказала, что потребованную Арамом Арутюняном сумму она по частям перечислила на счет гражданки по имени и фамилии Аракс Диланян, а та эту сумму перечислила трем гражданам Армении на банковские счета в Дубае. <Этими гражданами Армении являются директор Севанской психиатрической больницы Гагик Карапетян и его сотрудник Виктор Мартиросян, третьего я не знала. После получения этих документов обнаружилось, что третьим является Армен Хачатрян, который является директором одного из объектов, принадлежащих Араму Арутюняну на правах собственности>, - сообщила Сильва Амбарцумян. Между тем, директор Севанской психиатрической больницы отрицает свое участие в этом деле. <Я не знаю такого человека. Прошу, по этому вопросу мне не звонить, не беспокоить>, - заявил он.

В течение всего дня <Радио Азатутюн> не удалось связаться с депутатом Арамом Арутюняном, который сегодня не присутствовал на заседании Национального собрания.

Сильва Амбарцумян сказала, что для доведения дела до конца вскоре они получат из Дубая документ, касающийся трех указанных граждан. <Наша следственная служба хочет уточнить паспорта этих людей. Скоро это тоже пришлют>, - сообщила она. На вопрос, признает ли она, что дача ею взятки также является уголовно наказуемым деянием, Амбарцумян ответила, что в 2008 году этого закона не было. <Я считаю и всегда считала, что это наказуемо, но поскольку при общении с прежними властями не было иного варианта вести какуюй-либо деятельность - то есть без дачи взятки, таких как я, вынужденных давать взятки, наверное, много>, - сказала она.

Сильва Амбарцумян уверена, что если бы не революция, это дело не было бы раскрыто. Она также заявила, что ранее это дело было прекращено по распоряжению аппарата президента Сержа Саргсяна.