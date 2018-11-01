Четверг, 1 Ноября 2018 13:26

АрмИнфо. Начальник Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян не собирается приносить извинения генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову за мысли, озвученные в телефонном разговоре с главой СНБ, который был несанкционировано подслужан и обнародован. "Конечно, не собираюсь", - заявил он журналистам 1-го ноября после заседания правительства.

"Каждый человек имеет право на тайну личной жизни. Вы у себя дома ведете беседы с домочадцами, кто-то подслушивает вас, а затем требует публичных извинений: Разве это правильно, когда незаконно подслушивают ваши беседы личного характера и выступают с призывом принести извинения?"- сказал Сасун Хачатрян.

Напомним, после публикации аудиозаписи прослушки телефонных переговоров глав ССС и СНБ Армении Сасуна Хачатряна и Артура Ванецяна с призывом принести извинения выступил сын Юрия Хачатурова, которому не понравились нелестные высказывания Хачатряна об умственных способностях последнего.