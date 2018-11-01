Четверг, 1 Ноября 2018 13:12

АрмИнфо.Несколько автомобилей из автопарка аппарата премьер-министра Армении будут прикреплены к аппарату президента, к Службе госконтроля, Министерству по делам молодежи и спорта. Данное решение принято на заседании правительства Армении 1-го ноября.

Согласно справке- обоснованию проекта, цель решения - обеспечить устойчивый режим работы аппаратов указанных ведомств. В частности, 2 машины из автопарка аппарата премьер-министра Армении будут прикреплены к аппарату президента, 2- к Службе госконтроля, 3 - к Министерству по делам молодежи и спорта.

Напомним, что ранее глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян сообщал, что в ведении правительства находятся порядка 110 машин, примерно 30 % из которых подлежат сокращению.