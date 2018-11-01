Четверг, 1 Ноября 2018 13:06

АрмИнфо. Факт участия вооруженных сил в событиях 1 марта 2008 года является более чем обоснованным, даже без последних раскрытий. Об этом 1 ноября заявил журналистам глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян после заседания правительства.

Накануне следственный орган предъявил обвинение в "фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении" бывшему руководителю следственной группы по делу <1 марта> и эксперту-баллисту, они объявлены в розыск.

По словам главы ССС, на сегодня есть сомнения относительно "заказчика" выявленных фальсификаций, но говорить о них на данном этапе он воздержится. "Ведется следствие и, при наличии результатов, мы обязательно доложим", - заявил Хачатрян. В настоящее время, по словам председателя ССС, имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что за прошедшие годы вещественные доказательства по делу 1 марта с места происшествия были заменены. В частности, по крайней мере 1 тыс гильз от патронов с места столкновений были подменены на стреляные сотрудниками внутренних войск гильзы. "Их выпускали из армейского оружия, но заменили на другие - от оружия, приписанного к внутренним войскам", - указал он.

Что касается того, что обвиняемый старший следователь по особо важным делам Специальной следственной службы Ваагн Арутюнян не признает обвинения и считает незаконным объявление его в розыск, поскольку он посредством своего представителя проинформировал следственный орган о месте своего нахождения, Сасун Хачатрян пояснил: "Розыск объявляется не только с целью установления места нахождения обвиняемого, но, согласно уголовно-процессуальному судопроизводству, предполагает также обеспечение явки лица в орган, осуществляющий производство>, - пояснил Сасун Хачатрян.

Отметим, что согласно распространенному Специальной следственной службой (ССС) сообщению, выяснилось, что В. А. занимая в 2007-2011 гг. должность старшего следователя по особо важным делам ССС, организовал фальсификацию доказательств, в частности, с целью сокрытия <реальных обстоятельств неконституционного использования Вооруженных сил Республики Армения, в том числе незаконного применения огнестрельного оружия служащими вооруженных сил> во время событий в городе Ереване в период 1-2 марта 2008 года. В сообщении отмечается, что по решению от 5 марта 2008 года в ходе проведения экспертизы В. А. и следователь той же группы пригласили представителя командного состава войск полиции и заявили, что для сокрытия участия подразделений Минобороны и опровержения слухов об осуществлении ими действий необходимо обменять обнаруженные на месте происшествия около 1000 гильз на стрелянные полицейскими гильзы.

Высокопоставленный полицейский войск полиции, в свою очередь, поручил своим подчиненным выполнить поручение. Необходимое количество выстрелов было произведено на стрельбище в селе Гетазат Араратской области. Затем гильзы были переданы эксперту-баллисту А.А. Последний, содействуя В. А., выполняя его распоряжение, заменил гильзы и внес требуемую информацию о результатах экспертизы в выданное им заключение от 29 декабря 2008 года, которое в качестве сфальсифицированного доказательства было приложено к материалам уголовного дела 30 декабря 2007 года.

Имена обвиняемых Специальная следственная служба не указывает, однако известно, что следственную группу до 2011 года возглавлял старший следователь по особо важным делам Специальной следственной службы Ваагн Арутюнян, а специалистом по баллистической экспертизе был Артур Ованнисян. В июле этого года генерал-майор юстиции Ваагн Арутюнян был освобожден от должности заместителя начальника Следственного комитета Армении и начальника Главного управления по расследованию особо важных дел <согласно собственному заявлению>. Ваагн Арутюнян в прошедшие годы на встречах с журналистами неоднократно заверял, что дело о событиях 1 марта 2008 года расследуется в полном объеме.