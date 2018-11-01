Четверг, 1 Ноября 2018 12:57

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении не намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения в виде ареста генералу Манвелу Григоряну. Об этом заявил глава ведомства Сасун хачатрян 1 ноября, комментируя возможность изменения меры пресечения в отношении Григоряна в связи с состоянием его здоровья.

По словам Хачатряна, законная прерогатива принять решение об изменении меры пресечения отводится прокурору. Сам следственный орган, ранее инициирующий арест депутата от РПА Манвела Григоряна, не собирается выступить с подобной инициативой. "На данном этапе не устранены основания для ареста, из-за чего считаем данную инициативу несвоевременной", - заявил он.

На вопрос, будет ли Манвел Григорян допрошен в рамках дела о событиях 1 марта, Сасун Хачатрян ответил: "будут допрошены все, кто имеет отношение к делу". Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого, в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 17-го августа суд продлил еще на два месяца арест Григоряна. 22 августа он был госпитализирован в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Как утверждает защита Григоряна, у ее подзащитного диагностировано более 16 заболеваний, в том числе, сахарный диабет и рак.