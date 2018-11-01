Четверг, 1 Ноября 2018 12:55

АрмИнфо.Судьи в Армении получат табельное оружие на период нахождения в должности. Такое решение было принято на заседании правительства страны 1 ноября.

Согласно справке - обоснованию проекта решения, оружие и патроны, а также другие средства для самозащиты будут выдаваться судьям полицией. Нововведение также предполагает обучение правоохранительными органами судей с навыком стрельбы. После окончания службы, в течение недели судьи должны вернуть выданные средства защиты в полицию.