Четверг, 1 Ноября 2018 12:49

АрмИнфо. Заключенные в Армении получат больше времени для встреч с родными. Поправки в Уголовно­процессуальный кодекс и в пакете смежных законов одобрены на заседании правительства РА 1 ноября.

По словам исполняющего обязанности министра юстиции РА Артура Ованнисяна, пакет разработан совместно с офисом омбудсмена, и направлен на реализацию прав человека. В частности, при переводе заключенного из одного уголовно-исправительного учреждения в другое должно учитываться мнение его родных и близких в целях обеспечения связи между ними. Кроме краткосрочных встреч предусмотрены и долгосрочные встречи. Ныне действующее законодательство не позволяло осуществлять долгосрочные встречи. Предусмотрены также встречи заключенных со своими детьми, оказавшимися в детских домах. Размер разрешенных закупок, осуществляемых заключенными, с 30 тысяч увеличится до 60 тысяч драмов, что, по словам Артура Ованнисяна, необходимо с учетом инфляционных процессов. Предлагается также разрешить осужденным на пожизненное заключение находится в одной камере с другими заключенными. В настоящее время это право на них не распространяется. Заключенные получат возможность иметь идентификационные карты.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время идет работа по созданию и меблированию комнат площадью в 6-7 кв.м. для свиданий заключенных со своими родными.

Как отметил на заседании правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян, есть опасение, что ряд положений представленного документа будут не выполнены по той простой причине, что ситуация в уголовно-исправительных учреждениях позорная. Кроме того, представленный пакет может привести к новым коррупционным рискам. Он призвал Минюст страны активизировать работу с международными структурами в целях решения имеющихся проблем в уголовно-исправительных учреждениях страны.