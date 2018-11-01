Представивший проект поправок, исполняющий обязанности первого заместителя министра юстиции РА Артур Ованнисян отметил, что представленный документ приводится в соответствие с Конституцией страны. Речь, в частности, идет о предоставлении репрессированным и их наследникам соответствующих удостоверений. В настоящее время, продолжил Артур Ованнисян, документ выдает независимая комиссия, однако Основной закон устанавливает это право за государственной структурой. В этой связи, в законопроект вводится изменение, согласно которому право на выдачу удостоверения предоставляется министру юстиции при представлении ходатайства со стороны комиссии. Тем самым, продолжил и.о. замминистра, будет сохранено конституционное требование.

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