Четверг, 1 Ноября 2018 12:31

АрмИнфо.Последние революционные процессы в Армении свидетельствуют о реальном дефиците конституционализма в стране. Об этом 1 ноября на международной конференции "Конституционализм нового тысячелетия" заявил председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян.

"Наша задача, в новых реалиях, найти ответы на множество вопросов, от которых зависят человеческие судьбы. Проблема приобретает еще большую важность, поскольку, конституционные обсуждения зачастую уступают место дилетантским или политическим спекуляциям, и чреваты серьезными опасностями. Многие из вас прекрасно знают, что в своих прежних выступлениях о конституционализме нового тысячелетия, основное внимание я акцентировал на сущности этого термина, а также на раскрытии его содержания, анализу факторов способствующих дефициту конституционализма, а также на вопросе обеспечения непоколебимой связи между конституцией и конституционализмом", - заметил Арутюнян.

По его словам, он не раз озвучивал проблему того, что дальнейшее углубление дефицита конституционализма неизбежно приведет к скоплению отрицательных социальных элементов, которые собрав критическую массу, неизбежно приведут к различным катаклизмам и социальному взрыву. Арутюнян констатировал, что отсутствие конституционализма в различных странах, в том числе и в Армении, проявилось срастанием политической, экономической и административной потенциалов, которые поставили под угрозу национальную безопасность и стали причинами укоренения олигархической и коррупционной систем. По его словам, эта проблема не раз была озвучена Конституционным судом Армении. Председатель высшего судебного совета констатировал, что последние процессы в Армении стали последствием этих проявлений. "Убежден, что последние революционные процессы в Армении свидетельствуют о реальном дефиците конституционализма. Вместе с тем, события в Армении имели свои особенности, наиглавнейшая из которых - исключительно мирный характер собраний и широкая общественная поддержка, а также полное восприятие этих событий со стороны прежних властей. Особенным было и то, что процесс революционных изменений был осуществлен согласно измененной Конституции. Уверен, что если бы Конституционные изменения не создали необходимые предпосылки для мирной и конституционной смены власти, то дальнейшее углубление дефицита конституционализма привело бы к еще большему социальному взрыву в стране с непредсказуемыми последствиями", - выразил убеждение Арутюнян.

Он также считает, что для преодоления вышеуказанного дефицита в стране необходимо путем устойчивого развития, укоренением конституционных институтов обеспечить верховенство закона.