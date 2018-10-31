Среда, 31 Октября 2018 20:40

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в Минске принял участие в круглом столе, посвященном отношениям по линии Восток- Запад в рамках встречи Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference). Дискуссию открыл президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Армен Саркисян 1-го ноября выступит с речью на дискуссии, посвященном вопросам региональных конфликтов. Как сообщалось ранее, возглавляемая президентом Республики Арменом Саркисяном делегация, в составе которой Секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян, другие официальные лица, 30 ноября с рабочим визитом отправилась в Республику Беларусь для участия в предстоящей в Минске встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference). Обсудить вопросы региональной безопасности по линии Восток - Запад и экономическую ситуацию в Восточной Европе прибыли более 70 руководителей европейских государств, видных политических деятелей, представителей международных организаций и академического сообщества.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится в Мюнхене (ФРГ) ежегодно начиная с 1963 года. Делегация Беларуси принимает участие в конференции с 2006 года. Минск в 2018 году впервые стал площадкой для встречи Основной группы МКБ - через 9 лет после ее первой встречи. МКБ является влиятельной и представительной платформой обсуждения вопросов политики международной безопасности. Встречи Основной группы Конференции обычно организуются в различных столицах мира, предоставляя возможность высоким участникам обсуждать важнейшие вопросы международной политики международной безопасности. Традиционно в центре внимания Основной группы бывает политика безопасности принимающего региона.