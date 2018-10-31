Среда, 31 Октября 2018 18:53

АрмИнфо. Сегодня в Армении происходят процессы, которые представляют явную угрозу традиционным ценностям и семейным устоям. Об этом в ходе круглого стола на тему <Традиционные ценности, как основа государственности: роль церкви в вопросе обеспечения национальной безопасности, политической стабильности и социальной сплоченности> заявил председатель ОО <Международное гуманитарное развитие> Арман Гукасян.

По его словам, доказательством тому служит тот факт, что в Ереване с 15-18 ноября пройдет форум ЛГБТ-христиан. "Главным организатором мероприятия является общественная платформа "Европейский форум ЛГБТ". Проекты данной платформы финансируются со стороны американских и европейских фондов. <Форум ЛГБТ- христиан> поддерживает американский фонд , а в Армении его местным партнером и организатором форума является НКО <Новое поколение>, которое также финансируется из западных источников, в частности фондом Сороса, Европейской комиссией, USAID и др.",- заявил Гукасян.

Сам фонд , продолжил он, является крупнейшим содержателем ЛГБТ- организаций в мире. Это частный фонд, который основан в 2000

году в США в штате Мичиган. Имеет офисы в Нью-Йорке и Кембридже (Британия). Учредителем и президентом является Джон Страйкер, состояние которого оценивается в $ 2,9 млрд., а также он является главой корпорации <Страйкер>. Деятельность - поддержка и финансирование ЛГБТ-организаций, а также защита человекообразных обезьян.

По утверждению Гукасяна, фонд проводит агрессивную кампанию, направленную на уничтожение религиозной этики и морали в сфере половых отношениях, семьи и браке. Он призвал соответствующие органы Республики Армения внимательно изучить деятельность тех местных организаций, которые работают и финансируются за счет западных грантов и являются соавторами таких мероприятий в РА. Он также выразил беспокойство в связи с молчанием политических кругов Армении на организацию ЛГБТ- форума, и на активизацию пропаганды нетрадиционной ориентации. По его словам, это представляет реальную угрозу национальной безопасности Армении.