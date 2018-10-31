Среда, 31 Октября 2018 18:48

АрмИнфо. Ежегодный отчет опубликован на официальном сайте банка, передает Tengrinews.kz. Казахстан занял 28-е место в рейтинге.

Годом ранее Казахстан был на 36-й строчке по комфортности ведения бизнеса. Возглавляет мировой рейтинг Doing Business Новая Зеландия. В десятку лидеров рейтинга также вошли Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, Грузия, Норвегия, США, Великобритания, Македония. Россия в этом рейтинге заняла 31-е место.

Ежегодное исследование Doing Business оценивает комфортность ведения предпринимательской деятельности на основе десяти показателей. Рейтинг для Казахстана рассчитывают по его крупнейшему деловому центру - Алматы.

