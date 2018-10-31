Среда, 31 Октября 2018 18:42

АрмИнфо. Проблемы и перспективы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза стали предметом обсуждения сегодня на заседании Общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел Казахстана.

В своем вступительном слове Председатель Совета – Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева подчеркнула «важность постоянной системной работы в интересах укрепления ЕАЭС, беспрекословное соблюдение договоренностей в общих и национальных интересах, дальнейшее совершенствование правовой базы организации, оперативное реагирование на обнаруженные пробелы и недочеты». «Необходимо усилить экономическую дипломатию, активно защищать интересы национального бизнеса на рынках стран ЕАЭС»,- сказала Назарбаева.

Основной доклад на тему «Состояние и перспективы развития Евразийского экономического союза» представил Заместитель Министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в рамках ЕвразЭС строго обеспечен принцип суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов сторон. «В Договоре заложен четкий механизм консенсуса при принятии стратегически значимых решений на всех уровнях, что исключает, наряду с другими мерами, всякую возможность доминирования какого-либо государства. В перспективе ЕвразЭС может стать самостоятельным полюсом притяжения, он самодостаточен. В то же время мы можем выступить и партнерами в региональных мегапроектах. Для этого необходимо развивать тесные, взаимовыгодные отношения с Евросоюзом, КНР, другими странами с целью достижения идеи Главы нашего государства о построении большой и экономически сильной Евразии», - отметил Г.Койшыбаев.

От гражданского общества с со-докладом выступил главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Казахстана Вячеслав Додонов. Эксперт отметил, что противостояние России и Запада подняло в экспертной среде Казахстана дискуссии о целесообразности членства нашей страны в организации. «Россия была и останется стратегическим и одним из ведущих экономических партнеров Казахстана вне зависимости от совместного членства стран в интеграционных объединениях – такая ситуация была и до формирования Таможенного союза. Но членство Казахстана в наднациональных органах ЕАЭС дает возможность отстаивать свои интересы в экономическом партнерстве с соседними странами в рамках работы этих органов», - подчеркнул В.Додонов.

Напомним, что помимо Казахстана странами-участницами ЕвразЭС являются Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Россия.

Очередное заседание Общественного совета по вопросам деятельности МИД РК запланировано на март 2019 года.