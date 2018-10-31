Среда, 31 Октября 2018 17:43

АрмИнфо.В Баку продолжается истерика в связи визитами представителей зарубежных государств в Арцах.

Теперь мишенью нападок стали бельгийские депутаты, накануне гостившие в Степанакерте.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве уже заявили, что изучают вопрос визита членов парламента Бельгии в Арцах, после чего будет принято решение о включении их имен в "черный список" МИД АР, где уже находятся несколько сот лиц.

Отметим, что накануне член Федерального парламента Бельгии, председатель партии "Реформистское движение" по международным связям Жан-Жак Флао и заместитель председателя партии по международным связям Джули Сзмай посетили Арцах и провели встречи с руководством страны.