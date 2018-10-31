Среда, 31 Октября 2018 16:34

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ашота Смбатяна послом страны в Лихтенштейне по совместительству (Резиденция - Берлин). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

Отметим, что с 19 мая 2015 года Смбатян занимает должность посла РА в Германии.