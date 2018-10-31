Среда, 31 Октября 2018 16:33

АрмИнфо. Постоянный координатор Организации Объединенных Наций в РА Шомби Шарп приветствует политику нового правительства Армении, в центре которого стоит человек. Об этом Шарп заявил на полях стартовавшего 31 ноября трехдневного международного форума по вопросам сокращения бедности и переосмысления социальной защиты.

По словам представителя ООН, на сегодня более 1 млн человек в Армении живут в бедности, 2% из них - крайне бедные. Несмотря на ряд мероприятий, за последнее 10- летие республике не удалось решить проблему бедности населения страны. На данном этапе, как считает Шарп, кабмин страны, нацеленный на защиту интересов всех своих граждан, сможет осилить задачу, если в первую очередь сделает социальную поддержку более адресной.

Как указала представитель ЮНИСЕФ в Армении Таня Радочай, возможно за последнее 10-летие и были предприняты шаги по сокращению бедности, но их явно было недостаточно. Треть детей в РА живет за чертой бедности, а в Ширакской области - более половины. Это, по ее словам, чревато негативными последствиями для будущего развития страны. Сегодня не уделяя должное внимание данному потенциалу, страна сводит на нет свое экономическое развитие в долгосрочной перспективе. С этой целью, по словам Радочай, организация в тесном сотрудничестве с правительством Армении ищет более эффективные пути для преодоления бедности. Одним из способов - это обеспечить доступ и получение качественного образования для детей. "Время от времени мы сталкиваемся с дефицитом качественного образования в сельских местностях Армении. Таким образом, возможность получения качественного образования и соответствующих навыков считаем одним из самых действенных методов в деле повышения благосостояния населения в будущем", - заявила она.

Директор армянского офиса Всемирного банка Сильви Босутхо, в свою очередь, считает, что социальная защищенность способна оградить граждан страны от внешних негативных шоков. А бедность и безработица приводят также к снижению уровня рождаемости. В результате, Армения, как и многие развивающиеся страны, в будущем столкнется с проблемой стареющего населения.

Отметим, что уровень бедности в Армении в условиях прошлогоднего экономического роста в 7,5% и при наличии 220 тыс безработных составляет более 30% населения. При этом, как ответила на вопрос АрмИнфо и.о. министра труда и по социальным вопросам Манэ Тандилян, Армения нацелена на ежегодное сокращение бедности в 0,5% и более. На сегодня Манэ Тандилян считает, что система соцзашиты нуждается в пересмотре, в первую очередь, для повышения адресности финансовой поддержки государства.

Согласно последним данным официальной статистики, уровень бедности в Армении за 2015 год составил 29,8%, что на 0,2% меньше, чем в 2014 году. Общее количество бедных людей в Армении составило 900 тысяч человек, 310 тысяч из которых - очень бедные, а крайне бедные - 60 тыс. человек. К категории бедных в 2015 году причислены около 19,4% населения страны, 8,4% - очень бедные и 2% - крайне бедные. При этом, по статданным, безработица в Армении, рассчитанная по новой методике, не учитывающей занятых в домашнем хозяйстве, в конце июня 2018г составила 20,6%, снизившись в годовом разрезе на 1,2%. По прогнозам ВБ уровень безработицы в Армении в 2018 году составит 18,1%. Всемирный Банк прогнозирует, что уровень бедности (при Паритете покупательской способности (ППС) в $5.5) может достичь в 2018г 38,2% со снижением до 36,8% в 2019г, а в расчете на ППС в $3.2 уровень бедности может снизится в2018- 2019гг с 10,1% до 9,1%.