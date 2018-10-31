Среда, 31 Октября 2018 16:29

АрмИнфо. "За 2017 г. Банку ВТБ удалось нарастить портфель средств до востребования физических лиц на 20%, что является наилучшим показателем за последние годы. При этом, радует факт роста доверия к национальной валюте: более 60% роста обеспечено за счёт средств в драмах". Интервью с Генеральным директором - Председателем Директората Банка ВТБ (Армения) Иваном Гавриловичем Телегиным.

Банк ВТБ (Армения) предлагает достаточно широкую линейку депозитных продуктов. Расскажите, пожалуйста, на какие категории вкладчиков они ориентированы?

Действительно, Банк предлагает широкую линейку вкладов, разработанных и предназначенных для разных категорий клиентов. Мы тщательно разрабатываем свою продуктовую линейку, исходя из потребностей рынка и предлагаем наиболее востребованные услуги и продукты. У нас есть депозиты для всех клиентских сегментов, в том числе для пенсионеров и тех, кто желает обеспечить финансовое будущее своих детей.

Какие депозиты Банка пользуются наибольшим спросом у клиентов?

Наибольшим спросом пользуются 3 вида вкладов нашего Банка: “Выгодный”, “Прогрессивный” и “Социальный”. Вклад “Выгодный” – самый популярный способ накопить средства для приобретения недвижимости, оплаты за учёбу или отдых. 65% наших вкладчиков пользуются этим продуктом и имеют возможность размещать свой вклад в 4-х валютах (драмы РА, доллары США, евро и рубли РФ). Чаще всего наши клиенты предпочитают накапливать в драмах.

Таким образом, каждый 6-й вкладчик Банка размещает свои средства во вклад “Выгодный”. Специфика этого вклада в том, что клиенты могут размещать свои свободные средства и получать до 9.75% доходов на протяжении 2-х лет без пополнений и списаний в течение действия договора вклада, что и обеспечивает клиенту возможность заранее планировать способы использования своих доходов/процентов.

Вклад “Прогрессивный” рассчитан на тех клиентов, которые склонны к накоплениям через ежемесячные доходы - зарплата, арендные поступления и т.д. Здесь доход составляет до 9.30% на протяжении 2-х лет с возможностью пополнять вклад в любое время.

Для обеспечения комфортности клиентов, мы имеем специальный инструмент - периодическое платёжное поручение, оформляя которое клиент получает возможность без дополнительных действий при получении зарплаты автоматически выделять часть средств на пополнение вклада. Каждый 2-й вкладчик Банка выбирает вклад “Прогрессивный”.

3-й по популярности вклад - “Социальный”, который специально разработан для социальных пенсионеров и пенсионеров силовых структур. Данный вид вклада предоставляет возможность клиентам выбирать периодичность получения процентов по своему усмотрению - ежемесячно или в конце срока. Каждый 3-й пенсионер, обслуживающийся в Банке, пользуется вкладом “Социальный”.

В депозитной линейке Банка есть еще один продукт, заслуживающий отдельного внимания — вклад для обеспечения будущего детей. Каковы его особенности?

Безусловно, данный вид вклада является особенным в линейке наших продуктов. Будущее наших детей – важнейшая составляющая для любой семьи. Ведь откладывая деньги с раннего возраста ребёнка, вы, по сути, строите ему будущее, создаёте некий пласт, на основе которого он сможет с лёгкостью войти во взрослую жизнь. Накопленные средства могут пойти на оплату учёбы и покупку собственного жилья или автомобиля. Родители откладывают деньги на будущее ребёнка, а Банк увеличивает данные средства. Таким образом, к совершеннолетию может образоваться вполне приличная сумма. Например, для того, чтобы через 15 лет обеспечить ребёнку деньги в размере 10 млн драмов, необходимо накапливать ежемесячно всего лишь 40,000 драмов.

В чем заключается преимущество Банка ВТБ (Армения) для вкладчиков? Почему они должны выбрать именно Банк ВТБ (Армения) для открытия депозита?

Каждый потенциальный клиент прежде, чем сделать свой выбор и прийти в конкретный банк, тщательно изучает предлагаемые ему услуги и финансовые продукты данного банка. Преимущества нашего Банка, в первую очередь, - надёжность, процентная ставка, удобные условия и высокий профессионализм сотрудников.

Мы с уверенностью можем утверждать, что Банк ВТБ (Армения) – это банк, которому доверяют клиенты, который обеспечивает надежность и сохранность денежных средств клиентов и который постоянно совершенствуется для создания наиболее благоприятных условий для комфорта своих клиентов.

Кроме надёжности самого Банка, надёжность вклада обеспечивает также “Фонд гарантирования вкладов”, который до 100% гарантирует вклады до 10 млн в драмах РА и до 5 млн драмов в иностранной валюте.

Кроме этого, имея самую большую филиальную сеть в Армении, Банк ВТБ (Армения) предоставляет своим клиентам доступность и оперативность при оформлении вкладов.

Помимо этого, Банк предоставляет возможность пополнения вкладов в режиме онлайн посредством более 2000 платёжных терминалов, без необходимости посещения филиалов Банка.

В ближайшее время Банк запускает возможность оформления и дальнейшего пополнения вкладов посредством Мобильного банка и Интернет банка, что значительно сэкономит время наших клиентов.

У вас уже сформирована депозитная продуктовая линейка или еще что-то планируете добавлять?

Наша команда постоянно работает над обновлением продуктовой линейки по вкладам. Мы ежегодно проводим несколько акций с повышением процентных ставок или выплатой процентов в начале срока вклада, т.е. в момент оформления вклада. За последние годы при изучении результатов акций мы неоднократно убеждались, что среди наших вкладчиков именно опция получения процентов в момент оформления депозитов пользуется наибольшей популярностью.

Мы, в свою очередь, всячески способствуем не только сохранности средств клиентов, но также их приумножению, выплачивая проценты, которые, кстати, в Армении довольно высокие.

Каков депозитный портфель Банка за 2017-2018 гг.?

За 2017 г. Банку удалось нарастить портфель средств до востребования физических лиц на 20%, что является наилучшим показателем за последние годы. При этом, радует факт роста доверия к национальной валюте: более 60% роста обеспечено за счёт средств в драмах, что свидетельствует о выработке у клиентов привычки к сбережениям в валюте получения дохода.

Аналогичный рост средств до востребования клиентов обеспечен также за первые 9 месяцев 2018 г., что является положительным импульсом для еще большего роста до конца года.