Среда, 31 Октября 2018 16:28

АрмИнфо. Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов озвучил прогноз социально-экономического развития страны на 2019-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз сформирован на основе отчетных статистических данных по ВВП за 2017 год, итогов отраслей экономики за 7 месяцев текущего года и тенденций на мировых товарных рынках», - сказал Тимур Сулейменов.

Как было отмечено, согласно прогнозам МВФ в 2018 - 2019 годах ожидается постепенный рост мировой экономики на уровне 3,9 %. Консенсус-прогноз цены на нефть мировых финансовых организаций в 2019 году составляет 66,7 долларов США за баррель.

«С учетом этого цена на нефть при базовом сценарии определена 60 долларов США. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9 % в 2019 году с последующим ростом до 4,6 % в 2023 году. Среднегодовой темп роста ВВП составит 4,2 %»,- уточнил Тимур Сулейменов.

Согласно озвученным прогнозам, номинальный ВВП вырастет с 64 145,7 млрд тенге в 2019 году до 86 944,7 млрд тенге в 2023 году. ВВП на душу населения составит 9,9 тыс. долларов США в 2019 году с увеличением до 12,9 тыс. долларов США в 2023 году.

«Основой движущей силой роста экономической активности в среднесрочной перспективе станут отрасли обработки и АПК, строительная индустрия, транспортно-логистическая сфера и сервисная экономика», - считает Тимур Сулейменов.

По данным МНЭ, обрабатывающая промышленность вырастет на 4,4%, горнодобывающая промышленность на 3%. Устойчивый темп сохранится в сельском хозяйстве - 6,4 %, строительной отрасли - 4,2 % и торговле - 4,6 %.

Объем добычи нефти увеличится с 88 млн тонн в 2019 году до 99 млн тонн в 2023 году за счет увеличения нефтедобычи на месторождении Кашаган и проекта будущего расширения ТШО.

Объем экспорта составит 56,5 млрд долларов в 2019 году с увеличением до 68,5 млрд долларов США в 2023 году, импорт вырастет с 34,8 млрд долларов в 2019 году до 41,9 млрд долларов США в 2023 году.

«Целевой коридор годовой инфляции Национальным банком сохранен в пределах 4-6 % в 2019 году, с последующим снижением до 3-4 % в 2020-2023 годах», - добавил Тимур Сулейменов.

На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров на 2019 - 2021 годы.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются министерством в 2019 году в сумме 6 809,7 млрд тенге, в 2020 году - 7 382,0 млрд тенге, в 2021 году - 8 024,7 млрд тенге.

Дефицит бюджета в 2019 году запланирован на уровне 2018 года 1,5 % к ВВП, с последующим сокращением в 2020 году до 1,4 % к ВВП и в 2021 году до 1,3 % к ВВП.

Не нефтяной дефицит по прогнозам сократится с 6,9 % к ВВП в 2019 году до 5,3% к ВВП в 2021 году. Это в пределах целевых значений по не нефтяному дефициту, установленных Концепцией формирования и использования средств Национального фонда (в 2019 году -7,2 % к ВВП, в 2020 году - 7,0 % к ВВП, в 2021 году - 6,6 % к ВВП).

Прогноз расходов республиканского бюджета определен в 2019 году в объеме 10 715,9 млрд тенге, в 2020 году - 11 080,8 млрд тенге, в 2021 году - 11 427,9 млрд тенге.

«При цене на нефть 60 долларов США за баррель валютные активы Национального фонда по прогнозам увеличатся в 2019 году с 62,3 млрд долларов США до 67,6 млрд долларов США в 2021 году 31,8 % к ВВП», - резюмировал Тимур Сулейменов.