Среда, 31 Октября 2018 16:26

АрмИнфо. Бывшие и действующие главы государств и правительств приедут на четвертое заседание «Астана Клуба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что в нынешнем году в работе «Астана Клуба» примут участие более 50 спикеров из 30 стран мира, в числе которых Австрия, Афганистан, Бельгия, Египет, Италия, Кыргызстан, Пакистан, Польша, Португалия, Великобритания, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Китай, Норвегия, Россия, Сербия, Словения, Хорватия, США, Швеция и Япония.

«Среди ожидаемых гостей форума - бывшие и действующие главы государств и правительств, крупные дипломаты, руководители ведущих мозговых центров и эксперты с мировым именем. Так, на мероприятие приедут 10 бывших глав государств и правительств, 10 министров, лауреат Нобелевский премии мира, Президент 67-й Генеральной Ассамблеи ООН, 7 авторов мировых бестселлеров по геополитике и 21 авторитетный эксперт по международным отношениям, геополитике и экономике», - отмечается в сообщении организаторов.

В их числе экс-президент Польши Бронислав Комаровский, экс-президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай, экс-президент Словении Данила Тюрк, бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз, бывший министр иностранных дел Австрии и комиссар ЕС по внешним связям и Европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер, экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини и другие.

Напомним, 4-ое заседание ежегодного «Астана клуба» состоится в столице Казахстана 12-13 ноября и традиционно пройдет в Назарбаев центре.

Ключевая миссия «Астана клуба» - обсуждение глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Евразии - в частности, а также доведение до мировой экспертно-политической аудитории официальной казахстанской позиции.

Работа экспертов в рамках 4-го заседания клуба будет сосредоточена вокруг главной темы, обозначенной как «На пути к Большой Евразии: как построить общее будущее?». Особое внимание эксперты обратят на перспективы новой стратегической архитектуры в Евразии в условиях формирующейся многополярности и усиления держав среднего размера, выступающих не объектами, а субъектами новой геополитической реальности.

Организаторами клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Елбасы.