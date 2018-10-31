Среда, 31 Октября 2018 16:23

АрмИнфо. Beeline модернизировал фиксированную инфраструктуру в Степанаване с доступом в Интернет скоростью 100 Мбит/сек. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, доступ жителей Степанавана к высокоскоростной Интернет обеспечен благодаря переходу на новую сеть VDSL. Новая технология позволила в 20 раз увеличить скорость фиксированного интернета.

"Запущенная в Степанаване новая интернет-технология с переходом на новую сеть VDSL с прежней ADSL обеспечила высокую скорость доступа в интернет. Вся сеть проведена с использованием оптико-волоконного кабеля. Абоненту лишь остается присоединить телефонную линию к модему и наслаждаться возможностями высокоскоростного интернета. Beeline продолжит модернизацию инфраструктуры", - заявил Генеральный Директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Самому лояльному клиенту в г. Степанаван А.Пятахин подарил бесплатную годовую подписку на пакет услуг Neo Max+ с интернетом скоростью до 100 Мбит/сек и мобильной сетью 4G.

Beeline сообщает, что для подсоединения к интернету можно подписаться на пакеты услуг Neo Max, которые предоставляют возможность за ежемесячную плату начиная с 5990 драмов совершать бесплатные звонки внутри сети, до 50 минут разговорного времени на сети других операторов Армении, до 6 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в сети 4G, 150 SMS- сообщений, а теперь и фиксированный интернет скоростью до 100 Мбит/сек. При подписке на пакет услуг Neo Max+ плата за первый месяц не взимается.

Напомним, что ЗАО - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Штаб-квартира группы VEON находится в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".