Среда, 31 Октября 2018 16:20

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Микаел Мелкумян 31 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи затронуты внутриполитические вопросы, избирательные процессы, развитие экономики Армении, мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и другие проблемы.

Обоюдно подчеркнута важность совершенствования и развития экономического сотрудничества между Арменией и Россией.

По просьбе гостя Мелкумян представил процедуру намечаемых парламентских выборов, выразил сожаление, что реформированный Избирательный кодекс РА не принят, так как по сравнению с действующим кодексом это шаг вперед.

Вице-спикер обратился также к работе возглавляемой им Следственной комиссии Национального Собрания по изучению деятельности систем снабжения и распределения газа и электроэнергии, обоснованности действующих тарифов на газ и электроэнергию, представил ряд существующих в этой сфере проблем.

Вице-спикер отметил, что несколько положений подписанного между Арменией и Россией в декабре 2013 года межгосударственного договора, регулирующего двусторонние отношения в газовой и энергетической сферах, ограничивают эффективность тарифной политики.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации поинтересовался конечными итогами деятельности Следственной комиссии парламента. Вице-спикер сообщил, что по завершении работ парламенту будет представлен доклад и полный текст направлен руководителям соответствующих органов.