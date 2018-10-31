Среда, 31 Октября 2018 16:06

АрмИнфо.Карабахский вопрос нельзя урегулировать путем принятия заявлений, подписания различных документов и заявлениями глав конфликтующих сторон. Об этом на пресс-конференции заявил председатель постоянной парламентской Комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

Он отметил, что подписание документов, в которых зафиксирована позиция Армении по арцахскому вопросу создает особенную политическую атмосферу и политические рамки, через которые можно прийти к разрешению данного вопроса. "Оценки Европарламента в карабахском вопросе очень важны, так как впоследствии мы сможем ссылаться на данные документы", - заявил Ашотян.

Он также затронул тему визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Армению. "Хочу отметить, что Южный Кавказ не представляет отдельной ценности для Соединенных Штатов",- заметил он. Более того, как отметил Ашотян, данный регион интересует сверхдержавы с точки зрения своего территориального расположения - близости к Ближнему Востоку. По его словам, и Россия, и США стараются усилить свое влияние в регионе для осуществления своих дальнейших планов. "В частности, основное внимание сверхдержав сейчас направлено на горячие точки - Сирию и Иран", - отметил депутат.

Ашотян также заявил, что правительство Армении потеряло великолепную возможность должным образом отреагировать на заявления Джона Болтона и Ричарда Миллса.

Он подчеркнул, что есть определенные недочеты и во взаимоотношениях с ЕС. "Дело в том, что договор CEPA вступил в силу с июня этого года, но у правительства Армении еще нет программы, в которой будут описаны шаги по реализации данного договора. То есть все действия длятся слишком долго. Наша задача не в том, чтобы чинить препятствия новому правительству, а в том, чтобы помогать ему. Надеюсь, завтра у нас будет возможность обсудить данный вопрос с Николом Пашиняном", - заключил депутат.