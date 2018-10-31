Среда, 31 Октября 2018 15:47

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шафером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, Маилян вновь подтвердил приверженность Арцаха исключительно мирному урегулированию азербайджано- карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. При этом он подчеркнул необходимость восстановления доказавшего свою эффективность трехстороннего формата переговоров с полноправным участием Арцаха. По мнению главы МИД, участие Арцаха на всех этапах переговорного процесса важно также с точки зрения разделения ответственности за поддержание мира в регионе. В этом контексте Маилян отметил, что статус Арцаха, как стороны конфликта, в процессе урегулирования легитимен и неоспорим, что зафиксировано документами СБСЕ/ОБСЕ, а также соглашениями об установлении и укреплении режима прекращения огня. Министр иностранных дел обратил внимание сопредседателей на ситуацию, связанную с реализацией народом Арцаха своих фундаментальных прав, отметив, что неурегулированность конфликта не должна быть препятствием для осуществления гражданами Арцаха своих неотъемлемых прав, в том числе права на развитие, безопасную и достойную жизнь. Стороны также обменялись мнениями относительно создания необходимых условий для продвижения процесса урегулирования. В этом контексте Маилян отметил, что настало время пересмотреть некоторые подходы, связанные с переговорным процессом, выразив уверенность, что в основе урегулирования конфликта должна быть безопасность Арцаха и его народа.