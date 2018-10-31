Среда, 31 Октября 2018 15:45

АрмИнфо.После заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Армения в Страсбурге были приняты Заключительное заявление и рекомендации, которые опираются на ст.365 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС. Об этом 31 октября на пресс-конференции заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям, глава делегации Армен Ашотян.

Ашотян отметил, что в данном заявлении отражены первоочередные позиции стран в различных сферах, которые представляют взаимный интерес, а также нынешнее состояние отношений между Арменией и ЕС. "В частности, в данном документе, который затрагивает не только внешнеполитические, но и внутриполитические аспекты политики страны, в связи с реформами в Избирательном кодексе предлагается реализовать все предложения как Венецианской комиссии, так и БДИПЧ ОБСЕ. Также в документе есть пункт о том, что власти Армении в случае необходимости могут обращаться к поддержке международного сообщества", - отметил депутат.

Касательно карабахского вопроса Комитет выразил сожаление в связи с человеческими потерями. Более того, комитет также обеспокоен нарушением режима прекращения огня. Комитет подтвердил свое содействие сопредседательству Минской группы ОБСЕ, в рамках которого конфликт должен быть разрешен на основе принципов Хельсинкского заключительного акта. В документе говорится и о приверженности принципам Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС.

Депутат также отметил, что комитет призвал стороны провести переговоры на высоком уровне и предпринять реальные меры и вновь наладить диалог для снижения напряженности на линии соприкосновения, содействия созданию более конструктивной атмосферы для дальнейших переговоров с целью мирного урегулирования конфликта. "В принятом документе также затронут процесс международного признания Геноцида армян. В этом контексте Комитет, напомнив, что 9 декабря 2018 г. исполняется 70-летие Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида, призывает государства-члены ЕС признать Геноцид армян. Комитет также отмечает, что данный вопрос в последние годы стал в Турции предметом открытых общественных дискуссий", - заключил депутат. Отметим, что 24 октября в Страсбурге состоялось первое заседание Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Армения под председательством Армена Ашотяна и Саджада Карима.