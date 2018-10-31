Среда, 31 Октября 2018 14:39

АрмИнфо. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов (КГД) за январь-октябрь 2018 года пресекли 126 случаев правонарушений, по 70-ти из них возбуждены уголовные дела. Об этом 31 октября в беседе с журналистами заявил глава Управления Вардан Варданян.

В частности, по его словам, за отчетный период зафиксированы беспрецедентные случаи контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. "Контрабандисты пытались ввезти в Армению более 4 кг кокаина, 2 кг опия, 4 кг марихуаны, более 3 граммов метадона, около 0.5 кг героина, 6 граммов гашиша, а также сладости с содержанием наркотических средств и электронные сигареты (290 штук) с содержанием гашишного масла. Предотвращены попытки вывоза около 8 кг опия и более 13 кг метамфетамина>, - сказал он.

Случаи ввоза наркотических средств и психотропных веществ, как указал Вардан Варданян, в основном были выявлены в почтовых посылках. В частности, была предпринята попытка ввоза из США электронных сигарет с содержанием гашишным маслом, из Европы - лекарственных таблеток с содержанием наркотических средств и психотропных веществ. В почтовых посылках обнаружены более 22 кг лекарств, из которых 3000 содержат наркотические средства и психотропные вещества. Глава управления в очередной раз напомнил, что перевозка каких-либо лекарств по почте не разрешается.

Помимо этого, Управление по борьбе с контрабандой КГД 25 июля раскрыло беспрецедентный случай в грузовом терминале "Карго". <В отправленной из США почтовой посылке были обнаружены один пистолет "Sig Sauer", автомат "Rochester" и один пистолет "Witness". То есть по почте из США отправили оружие и боеприпасы, прецедента у нас не было>, - заявил он. Оружие было упаковано в специальные материалы, которые позволяют обойти сканер. Однако посылка вызвала определенные подозрения и после его распаковки была раскрыта попытка контрабандного ввоза в страну оружия и боеприпасов.

В результате тесного сотрудничества с СНБ и Полицией РА выявлены не только правонарушители, но и преступные группировки. Обнаружены случаи контрабанды оружия и боеприпасов и наркотиков, наиболее примечательный из них - продажа наркотических средств с помощью социальных сайтов. В итоге, у этой группы найдено 600 грамм гашиша и 20 грамм наркотика МДМА.

Вардан Варданян также информирует, что без разрешения таможенных органов запрещается передача товаров, находящихся под таможенным контролем, другим лицам. Речь, в частности, идет об импорте автомобилей в Армению. По его словам, по результатам совместных с Дорожной полицией мероприятий были выявлены случаи, когда импортер передавал машину в эксплуатацию без растаможки.