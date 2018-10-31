Среда, 31 Октября 2018 14:16

АрмИнфо. Евросоюз содействует усилиям сопредседателям Минской группы ОБСЕ в процессе карабахского урегулирования, заявил в беседе с журналистами глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

"Это очень долгосрочные и сильные обязательства. Мы высоко ценим усилия посредников. Что касается ЕС, наша позиция очень четкая - обсуждения должны проходить между сторонами. Сопредседатели являются в этом процессе лишь посредниками, но никто не может обязать стороны к тому или иному варианту урегулирования конфликта. Этот вопрос они должны решить самостоятельно. Мы никогда не теряем оптимизма и надеемся, что в один прекрасный день конфликт будет решен окончательно",- резюмировал Свитальски.