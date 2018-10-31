Среда, 31 Октября 2018 14:07

АрмИнфо. Глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальски выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса в парламенте.

По его утверждению, вызывает сожаление тот факт, что провалился проект, удостоившийся одобрения со стороны председателя Венецианской комиссии Джани Букиккио, в котором нашли отражение также предложения Совета Европы. "Мы считаем, что была упущена возможность реформировать Избирательный кодекс. Тем не менее, мы высоко ценим усилия правительства и экспертов в направлении реформирования избирательного законодательства",- заявил дипломат. Несмотря на провал проект реформ ИК, Свитальски заверил, что ЕС продолжит содействие Армении в организации электоральных процессов. "Мы верим, что рано или поздно, эти изменения будут приняты, так как мы видим стремление новых властей Армении к проведению демократических реформ",- подчеркнул он.

Отметим, что накануне парламент во второй раз отклонил проект реформ ИК, этому содействовала позиция депутатов от Республиканской партии и двух парламентариев от "Дашнакцутюн".