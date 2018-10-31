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|Свитальски: Никто не может обязать стороны карабахского конфликта к тому или иному варианту решения проблемы
|Глава делегации Евросоюза в Армении выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса
|Свитальски: Мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами
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АрмИнфо. Евросоюз пристально следит за процессами в Армении, но не вмешивается в них, поскольку Армения - суверенная страна, заявил в беседе с журналистами глава делегации ЕС в РА Петр Свитальски.
"Армения сама должна определять свою политику - как внешнюю, так и внутреннюю. Мы рады, что наши отношения имеют суверенный характер. Мы имеем достаточно богатую повестку, и хорошую среду для ее реализации. И мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами",- резюмировал Свитальски.
|Армен Саркисян назначил Ашота Смбатяна послом Армении в Лихтенштейне
|Представитель ЮНИСЕФ в Армении: возможно за последнее 10-летие и были предприняты шаги по сокращению бедности, но их явно было недостаточно
|Иван Телегин: Мы предлагаем широкую линейку вкладов, предназначенных для разных категорий населения
|Beeline модернизировал фиксированную инфраструктуру в Степанаване с доступом в высокоскоростной Интернет
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили важность совершенствования и развития экономического сотрудничества между Арменией и Россией
|Армен Ашотян: Южный Кавказ не представляет отдельной ценности для Соединенных Штатов
|Глава МИД НКР указал посредникам на необходимость пересмотра некоторых подходов, связанных с переговорным процессом по Карабаху
|Армен Ашотян: Заключительное заявление, принятое после заседания комитета ЕС-РА, затрагивает важнейшие внутренние и внешние вопросы
|КГД рапортует: Раскрыта группа, занимающаяся продажей наркотиков с помощью сети Интернет
|Свитальски: Никто не может обязать стороны карабахского конфликта к тому или иному варианту решения проблемы
|Глава делегации Евросоюза в Армении выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса
|Свитальски: Мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона об объявлении амнистии
|Манэ Тандилян: Армения нацелена на ежегодное сокращение бедности в 0,5% и более
|Депутат: Правоохранительные органы Армении должны принять все меры, чтобы предотвратить рост преступности после амнистии
|Gallup: Армения должна сама обеспечить собственную безопасность, считают 40% армянских респондентов
|Плановый мониторинг ОБСЕ на участке дороги Акна-Гиндарх прошел без инцидентов
|В Армении 80.1% респондентов считают: действия Полиции, СНБ и СК направлены на установление законности в стране
|Артак Зейналян намерен в неделю раз оповещать общественность страны о процессе амнистии
|Президент Арцаха принял делегацию парламента Бельгии
|Американский филантроп армянского происхождения намерен внести свой вклад в развитие исторической родины
|Армения продолжает осуществлять политику в области борьбы с табаком
|И.о. министра обороны РА: Крайне важно сформировать в Армении военную элиту
|Парламент приступил к обсуждениям по проекту закона "Об объявлении амнистии"
|Напротив здания Национального Собрания Армении проходит акция родственников пожизненно заключенных
|Сотрудничество стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией обсудят в Бишкеке
|Главы МИД Турции, Азербайджана и Ирана в Стамбульской декларации подчеркнули важность скорейшего урегулирования карабахского конфликта
|Спикер парламента Арцаха и Жан-Жак Флао обсудили перспективы сотрудничества
|ПА ОДКБ приняла рекомендации по созданию единого списка террористических организаций
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 31-го октября
|Индекс человеческого капитала в Армении равен 0,57
|Армения обсуждает с Всемирной таможенной организацией перспективы сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) улучшает условия вкладов ко Всемирному дню сбережений
|Володин не исключил проведения осенней сессии ПА ОДКБ 2019 года в Армении
|Ара Баблоян: Независимо от внутриполитической ситуации сотрудничество в рамках ОДКБ будет развиваться
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Ара Баблоян: В результате досрочных парламентских выборов внешнеполитический вектор Армении не изменится
|Информация о скидках системы Visa отныне доступна на сайте Конверс Банка
|Армен Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости
|Рубен Сафрастян: В ходе визита Джона Болтона на Южный Кавказ, стало очевидно, что политика США в отношении стран региона имеет предпосылки к изменению
|Тоганян: Рано или поздно в Турции поймут - добрососедство и добрые отношения с Арменией исключительно в ее интересах
|Лукашенко: Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь надежных друзей
|С 31 октрября по 4 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|Тоганян: Ереван не только настаивает, но и начал официальный процесс отзыва Юрия Хачатурова
|Тоганян: Форсирование карабахского урегулирования произойдет после парламентских выборов
|Посол Армении в России не видит рисков в процессе роспуска парламента
|Посол Армении: В ходе переговоров Болтона в Ереване вопрос продажи американского оружия не поднимался
|Вардан Тоганян: Никаких исторических клише в армяно-российских отношениях нет и быть не может
|Депутаты от блоков "Царукян" и "Елк" на посту премьера Армении вновь выдвинули Никола Пашиняна
|Минские посредники примут участие в мониторинге карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск
|В Армении стартовала первая международная школа молодых лидеров стран СНГ
|Лавров: Форум Школы Молодых лидеров стран СНГ будет способствовать упрочнению доверия и симпатии между народами
|МЧС: Дилижанский тоннель с 12:00 часов по 15:00 часов 30 октября будет закрыт для проезда транспорта
|В Амстердаме завершился марафон "Global Digithon 2018" группы VEON
|Совет старейшин Еревана назначил первого вице-мэра столицы и заместителей главы муниципалитета
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 30 октября
|Пашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта, после политических изменений в Армении
|Мевлют Чавушоглу: Анкара считает необходимым обеспечение "территориальной целостности" Азербайджана и Грузии
|Армен Рустамян: Люди должны научиться исправлять свои ошибки, а не приписывать их другим
|Мнацаканян и минские посредники обсудили последние процессы в карабахском урегулировании
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