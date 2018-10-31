Среда, 31 Октября 2018 14:06

АрмИнфо. Евросоюз пристально следит за процессами в Армении, но не вмешивается в них, поскольку Армения - суверенная страна, заявил в беседе с журналистами глава делегации ЕС в РА Петр Свитальски.

"Армения сама должна определять свою политику - как внешнюю, так и внутреннюю. Мы рады, что наши отношения имеют суверенный характер. Мы имеем достаточно богатую повестку, и хорошую среду для ее реализации. И мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами",- резюмировал Свитальски.