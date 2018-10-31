Среда, 31 Октября 2018 14:06

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 31 октября единогласно приняло в первом чтении проект закона "Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100- летием провозглашения независимости Первой Республики Армения".

Ранее сегодня исполняющий обязанности министра юстиции РА Артак Зейналян сообщил, законопроектом предусматривается амнистия в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых или совершивших преступление до 1 октября 2018 года включительно. Амнистия будет распространена на лиц, осужденных на срок не более чем на четыре года и не более чем на шесть лет. Амнистия также будет распространяться на лиц, имеющих инвалидность первой или второй группы, беременных женщин, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, лиц, имеющих детей до трех лет, лиц, достигших 60-летнего возраста. Также под амнистию подпадут лица до 18 лет, совершившие преступления и которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, а также ветераны Великой Отечественной войны, Афганской кампании, участники обороны границ Армении и Карабаха. Досрочному освобождению подлежат супруг, дети или родители военнослужащих, принимавших участие или погибших при защите границ Армении и Карабаха. Также могут быть освобождены лица, нанесшие ущерб, при условии возмещения данного ущерба.

Не имеют права на амнистию лица, совершившие умышленное убийство или преступления с отягчающими последствиями, а также пожизненно осужденные. Кроме того, не подлежат амнистии лица, осужденные за пытки, терроризм, диверсии, незаконное обогащение, преступления, совершенные в отношении журналистов, сексуальное насилие, освобожденные, но повторно совершившие умышленное преступления. При этом, при амнистии будут учитываться мнения пострадавших и их правопреемников.

Всего, как отметил Артак Зейналян, под амнистию подпадут 270 человек, что составляет 15% от всех заключенных.

Закон, который должен быть принят во втором чтении в течение 24 часов, вступит в силу на 10-ый день после публикации