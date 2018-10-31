Среда, 31 Октября 2018 14:04

АрмИнфо. Уровень бедности в Армении в условиях прошлогоднего экономического роста в 7,5% и при наличии 220 тыс безработных составляет более 30% населения. При этом, как ответила на вопрос АрмИнфо и.о. министра труда и по социальным вопросам Манэ Тандилян на полях стартовавшего 31 ноября трехдневного международного форума по вопросам сокращения бедности и переосмысления социальной защиты, Армения нацелена на ежегодное сокращение бедности в 0,5% и более.

По словам и.о. министра, Армения верна политике сокращения бедности и установлению устойчивого развития страны путем переосмысления человеческого капитала. "Стабильное развитие государства прямо пропорционально чувству удовлетворения каждого гражданина страны", - заявила Тандилян. Вместе с тем, как указала она, только денежными вливаниями в виде различных пособий и программ финансовой поддержки нельзя добиться желаемого результата. "Это всего лишь один из способов поддержки государства, с помощью которого социально уязвимые слои населения смогут на конкретном этапе жизни смягчить негативное воздействие бедности", - отметила глава ведомства.

На сегодня Манэ Тандилян считает, что система соцзашиты нуждается в пересмотре, в первую очередь, для повышения адресности финансовой поддержки государства. Тем гражданам, которые продолжают пользоваться социальной поддержкой государства, но на деле не являются ее адресатами, должен быть указан путь, с помощью которого они собственными усилиями смогут обеспечить свое благосостояние. Одновременно будут выявлены те граждане, которые являются истинными бенефициариями системы. При этом, по ее словам, система социальной защиты нуждается в консолидированной работе всех госведомств.

В настоящее время и.о. министра труда и по социальным вопросам воздержалась указать конкретные программы и пути достижения намеченной планки по ежегодному сокращению бедности в 0,5% и более, поскольку "это на сегодня подход, который еще подлежит обсуждению". Тем не менее, по ее словам, по имеющимся подсчетам сокращение уровня бедности в 1% сулит Армении увеличение ВВП страны в размере 0,89%.

Согласно последним данным официальной статистики, уровень бедности в Армении за 2015 год составил 29,8%, что на 0,2% меньше, чем в 2014 году. Общее количество бедных людей в Армении составило 900 тысяч человек, 310 тысяч из которых - очень бедные, а крайне бедные - 60 тыс. человек. К категории бедных в 2015 году причислены около 19,4% населения страны, 8,4% - очень бедные и 2% - крайне бедные

При этом, по статданным, в 2016 году уровень безработицы в Армении составлял 18%, против 18,5% - 2015г. Итоги I квартала 2018г по уровню безработицы в Армении Статкомитет опубликовал в июле, указав данные рассчитанные как по старой методике, так и по новой: по старой - 17,6% (против 19% в I квартале 2017г); по новой - 20,6% (против 21,8% в I квартале 2017г), причем женщин-безработных оказалось 19,8%, а мужчин - 21,2%. Безработица в Армении, рассчитанная по новой методике, не учитывающей занятых в домашнем хозяйстве, в конце июня 2018г составила 20,6%, снизившись в годовом разрезе на 1,2%.

Отметим, что по прогнозам ВБ уровень безработицы в Армении в 2018 году составит 18,1%. Всемирный Банк прогнозирует, что уровень бедности (при Паритете покупательской способности (ППС) в $5.5) может достичь в 2018г 38,2% со снижением до 36,8% в 2019г, а в расчете на ППС в $3.2 уровень бедности может снизится в 2018- 2019гг с 10,1% до 9,1%.