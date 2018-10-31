Среда, 31 Октября 2018 13:28

АрмИнфо.Во всех странах мира после амнистии наблюдается рост преступности, и правоохранительные органы Армении должна иметь это обстоятельство в виду. Об этом 31 декабря на обсуждениях в Национальном Собрании РА проекта закона "Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100-летием провозглашения независимости Первой Республики Армения" заявил председатель постоянной парламентской комиссии по государственно- правовым вопросам и защите прав человека Геворк Костанян.

По его словам, представленный законопроект очень хорош по содержанию, он даже лучше аналогичных европейских законов. Но с учетом имеющегося мирового опыта правоохранительные органы страны должны принять все предупредительные меры, чтобы предотвратить рост преступности. Кроме того, продолжил депутат, при проведении амнистии важно также учитывать требования Европейской конвенции о правах человека, в которой содержатся положения, касающиеся отказа от амнистии в отношении каждого отдельного лица.

В свою очередь, депутат парламента от фракции "Блок Царукян" Сергей Багратян указал на важность применения положений представленного документа и в отношении лиц, подвергшихся политическим преследованиям со стороны прежнего режима. По его словам, всего насчитывается порядка 15 человек, которые поддерживали оппозицию и подверглись политическим преследованиям со стороны прежних властей страны. В их числе Багратян назвал и Арсена Аветисяна. "Гуманизм спасет страну", - констатировал депутат, призвав решить вопрос с лицами, считающими себя политическими заключенными. Отметим, что парламент Армении на внеочередном заседании 31 октября приступил к обсуждениям по проекту закона "Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни- Еревана и 100-летием провозглашения независимости Первой Республики Армения". Планируется, что из 2888 заключенных на свободу выйдут 270 человек.