Среда, 31 Октября 2018 13:26

АрмИнфо. В Армении 40.9% респондентов считают правильным ее объединение с Россией. Об этом 31 октября в Ереване сообщил директор представительства Gallup International Association в Армении Арам Навасардян, представляя результаты опроса проведенного с 3 по 11 сентября текущего года.

По его словам, на вопрос о том, с кем бы Армении сегодня было бы правильно объединиться еще 30.1% ответили, что ни с кем. Меж тем 12.3 % респондентов считают правильным объединение с ЕС, а еще 7.7 - с США. Примечательно, что 0.5% высказались за объединение с Турцией, подразумевая воссоединение с Западной Арменией.

Примечательно, что позиции России в этом вопросе серьезно пошатнулись, так как в 2014-15 гг за объединение с РФ выступали 63 % респондентов, меж тем позиция ЕС наоборот на 6.2% укрепилась, так как в указанный период за объединение с Европой выступало лишь 6% опрошенных.

На вопрос о том, в какую сторону новые власти направят интеграционный вектор страны, 35.4% респондентов выразили убеждение, что Армения будет развивать равное сотрудничество со всеми центрами, 28,9% - с Россией, 14.1% - ЕС, 7.1% - США.

В тоже время, на вопрос о том, какая структура или страна должна обеспечить безопасность Армении, 40% опрошенных отметили, что РА сама должна обеспечить свою безопасность, 39.7% - Россия, 9% - НАТО, 3,9% - ОДКБ.

В опросе приняли участие 1106 респондентов по всей Армении - 33% из Еревана, 67% - из областей. Погрешность опроса составила 3%.