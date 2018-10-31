Среда, 31 Октября 2018 13:25

АрмИнфо.Согласно достигнутой с властями Арцаха договоренности, миссия ОБСЕ 31 октября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова). В мониторинге участвовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.