Среда, 31 Октября 2018 13:25

АрмИнфо. В Армении 80.1% респондентов считают, что действия Полиции, СНБ и Следственного комитета направлены на установление законности в стране. Об этом 31 октября в Ереване сообщил директор представительства Gallup International Association в Армении Арам Навасардян, представляя результаты опроса, проведенного с 3 по 11 сентября текущего года.

При этом, по словам Навасардяна, еще 10.6 % опрошенных убеждены, что это политические преследования, 8 % видят иные причины.

Большинство опрошенных положительно оценили деятельность вышеуказанных структур.

Примечательно, что 64.8 % опрошенных считают, что дело 1 марта 2008 года будет полностью расследовано, виновники понесут наказание, еще 24.7% уверены, что виновные не понесут наказания, 9% - затруднились ответить.

При этом 86.3% убеждены, что в рамках дела должны быть допрошены представители прежних властей, в том числе и Роберт Кочарян, Серж Саргсян и другие. Еще 52. 4% полагают, что по делу также должны быть опрошены оппозиционные деятели, в их числе и Левон Тер-Петросян, 8.1%

- затруднились ответить на вопрос.

На вопрос о том, какое из громких дел они могут вспомнить за этот период, 83.3% указали дело Манвела Григоряна, 39.9% - Роберта Кочаряна, 37.5% - Александра Саргсяна, 18.9% - Овика Абрамяна и его брата, 9.2% - Вачика Казаряна, 5.2% - фонда Ереван, 12.5% - назвали другие.

В опросе приняли участие 1106 респонденты по всей Армении - 33% из Еревана, 67% - из областей. Погрешность опроса составила 3%.